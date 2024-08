Duże firmy zagrożone bankructwem. "Na rynku zapanowała panika"

czytaj dalej

Polacy w 2024 roku sprowadzą do kraju nawet milion używanych aut - pisze w czwartek "Rzeczpospolita". Dodaje, że stan techniczny przywożonych do kraju aut jest dużym problemem. Są one często po wypadku i z cofniętym licznikiem. "Przeszło połowa używanych aut trafia do Polski z Niemiec" - dodaje dziennik.