Dron trafił elektrownię atomową. "Niedopuszczalne"

Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według informacji przekazanych przez MAEA, uderzenie nie spowodowało pożaru ani przerwy w pracy reaktorów.

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Rosyjska elektrownia atomowa trafiona dronem

"MAEA została poinformowana, że w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Federacji Rosyjskiej w czwartek wcześnie rano uderzył dron. Podano, że blok ten pracował w tym czasie, jednak tryb jego pracy nie uległ zmianie i nie doszło do pożaru" - przekazała MAEA na platformie X.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026 Rozwiń

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi oświadczył, że wszelkie ataki na obiekty nuklearne są niedopuszczalne, gdyż mogą zagrażać bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie obiektów jądrowych. Wezwał też wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości wojskowej aby ryzyko wypadku nuklearnego ograniczyć do zera.

Dyskusja o atakach na sektor energetyczny

Kwestia ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie stała się ostatnio przedmiotem dyskusji z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent USA najpierw apelował do strony ukraińskiej, aby ta zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie, sugerując, że to główny powód wzrostu cen oleju napędowego. W poniedziałek przekazał natomiast, że obydwa kraje, USA i Ukraina, zawarły w tej sprawie porozumienie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska zaproponowała państwom partnerskim wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzyma niszczenie infrastruktury krytycznej. Zełenski podkreślił, że ochroną powinny być objęte żywność, energetyka i inne elementy podstawowego zabezpieczenia życia, podczas gdy rosyjskie ataki są przede wszystkim wymierzone w te obszary.