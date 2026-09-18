Dron trafił elektrownię atomową. "Niedopuszczalne"
Według informacji przekazanych przez MAEA, uderzenie nie spowodowało pożaru ani przerwy w pracy reaktorów.
Rosyjska elektrownia atomowa trafiona dronem
"MAEA została poinformowana, że w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Federacji Rosyjskiej w czwartek wcześnie rano uderzył dron. Podano, że blok ten pracował w tym czasie, jednak tryb jego pracy nie uległ zmianie i nie doszło do pożaru" - przekazała MAEA na platformie X.
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi oświadczył, że wszelkie ataki na obiekty nuklearne są niedopuszczalne, gdyż mogą zagrażać bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie obiektów jądrowych. Wezwał też wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości wojskowej aby ryzyko wypadku nuklearnego ograniczyć do zera.
Dyskusja o atakach na sektor energetyczny
Kwestia ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie stała się ostatnio przedmiotem dyskusji z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent USA najpierw apelował do strony ukraińskiej, aby ta zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie, sugerując, że to główny powód wzrostu cen oleju napędowego. W poniedziałek przekazał natomiast, że obydwa kraje, USA i Ukraina, zawarły w tej sprawie porozumienie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska zaproponowała państwom partnerskim wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzyma niszczenie infrastruktury krytycznej. Zełenski podkreślił, że ochroną powinny być objęte żywność, energetyka i inne elementy podstawowego zabezpieczenia życia, podczas gdy rosyjskie ataki są przede wszystkim wymierzone w te obszary.