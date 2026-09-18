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Ze świata

Dron trafił elektrownię atomową. "Niedopuszczalne"

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Kurska Elektrownia Atomowa w Rosji
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Dron trafił w wieżę chłodniczą reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Rosji, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Do zdarzenia doszło w czwartek rano.

Według informacji przekazanych przez MAEA, uderzenie nie spowodowało pożaru ani przerwy w pracy reaktorów.

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Rosyjska elektrownia atomowa trafiona dronem

"MAEA została poinformowana, że w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Federacji Rosyjskiej w czwartek wcześnie rano uderzył dron. Podano, że blok ten pracował w tym czasie, jednak tryb jego pracy nie uległ zmianie i nie doszło do pożaru" - przekazała MAEA na platformie X.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi oświadczył, że wszelkie ataki na obiekty nuklearne są niedopuszczalne, gdyż mogą zagrażać bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie obiektów jądrowych. Wezwał też wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości wojskowej aby ryzyko wypadku nuklearnego ograniczyć do zera.

Dyskusja o atakach na sektor energetyczny

Kwestia ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie stała się ostatnio przedmiotem dyskusji z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent USA najpierw apelował do strony ukraińskiej, aby ta zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie, sugerując, że to główny powód wzrostu cen oleju napędowego. W poniedziałek przekazał natomiast, że obydwa kraje, USA i Ukraina, zawarły w tej sprawie porozumienie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska zaproponowała państwom partnerskim wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzyma niszczenie infrastruktury krytycznej. Zełenski podkreślił, że ochroną powinny być objęte żywność, energetyka i inne elementy podstawowego zabezpieczenia życia, podczas gdy rosyjskie ataki są przede wszystkim wymierzone w te obszary.

Źródło: PAP
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Tagi:
elektrownia atomowaEnergetyka atomowaRosjaWojna w UkrainieDronyAtaki dronów
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