Deutsche Bank poinformował inwestorów, że część ich rosyjskich akcji zaginęła

Nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że muszę być samodzielny. Zdając maturę nie brałem w ogóle pod uwagę powrotu do domu i życia na garnuszku rodziców - opowiada w rozmowie z TVN24 Biznes Bartosz Radomski, fizjoterapeuta, który stracił wzrok w wieku 17 lat. Z kolei Anna Omielan pracuje w szkole. - Jak to możliwe, że pani gra w piłkę? Przecież pani nie ma nogi - relacjonuje pytania uczniów, bo jest również reprezentantką Polski w amp futbolu.