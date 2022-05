Gazprom może wstrzymać dostawy gazu do dwóch kolejnych krajów

Holenderska spółka GasTerra poinformowała w poniedziałek, że nie będzie otrzymywać gazu od rosyjskiego Gazpromu od 31 maja. Powodem jest odrzucenie żądania dotyczącego płatności w rublach. Wcześniej w poniedziałek duński koncern energetyczny Orsted ostrzegł, że z tego samego powodu Gazprom Export może wstrzymać dostawy gazu do tego kraju.

Spółka GasTerra jest w 50 proc. własnością holenderskich podmiotów należących do rządu. Ponadto po 25 proc. udziałów jest w rękach koncernów Shell i Exxon. Holenderska firma miała kontrakt z Gazpromem na dostawę 2 mld m3 gazu do końca września br. Jak przekazała, zakontraktowała dostawy surowca od innej firmy.

Spółka GasTerra w oświadczeniu poinformowała, że nie zdecydowała się na dostosowanie do nowego systemu płatności, którego domagała się Rosja. Firma stwierdziła, że takie działania mogą naruszać unijne sankcje oraz, że taki sposób płatności wiąże się zbyt dużym ryzykiem finansowym i operacyjnym.

"Rozumiemy decyzję GasTerra, by nie zgodzić się na jednostronnie narzucone przez Gazprom warunki płatności" - napisał na Twitterze holenderski minister energetyki Rob Jetten. "Ta decyzja nie będzie miała żadnych konsekwencji dla fizycznych dostaw gazu do holenderskich gospodarstw domowych" - zapewnił.

Gazprom może wstrzymać dostawy gazu do Danii

Ryzyko wstrzymania dostaw gazu z Rosji dotyczy również Danii. "Gazprom Export nadal domaga się od Orsted zapłaty za dostawy gazu w rublach" - poinformowała firma Orsted w poniedziałkowym oświadczeniu. "Nie mamy prawnego obowiązku wynikającego z kontraktu, aby to robić i wielokrotnie informowaliśmy Gazprom Export, że nie będziemy tego robić" - przekazali przedstawiciele firmy. Termin płatności upływa 31 maja.

Według Orsted "istnieje ryzyko, że Gazprom Export przestanie dostarczać gaz". Według firmy, jeżeli tak się stanie, "będzie to stanowiło naruszenie kontraktu".

Gazociągi z Rosji do krajów europejskich

Gazociągi z Rosji do krajów europejskich PAP/Maciej Zieliński

Polska, Bułgaria i Finlandia odrzuciły żądania Rosji i w konsekwencji dostawy surowca do tych krajów zostały wstrzymane.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że nie ma bezpośredniego gazociągu z Rosji do Danii, co oznacza, że Moskwa nie będzie mogła wprost wstrzymać dostaw do tego kraju.