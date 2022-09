Zmiany w płatnościach za gaz. Gazprom podpisał umowę z chińskim gigantem

Rosyjski koncern Gazprom poinformował we wtorek, że podpisał umowę z chińskim gigantem China National Petroleum Corporation. Dotyczy ona zmian w płatnościach za gaz, które będą uiszczane w juanach i rublach zamiast w dolarach amerykańskich.

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że dopuszczenie płatności w rublach i juanach jest "obustronnie korzystne". - To uprości obliczenia, stanie się doskonałym przykładem dla innych firm i da dodatkowy impuls do rozwoju naszych gospodarek - powiedział Miller, cytowany przez Agencję Reutera.

Reuters zwrócił uwagę, że zmiana w płatnościach jest częścią działań Rosji w celu zmniejszenia zależności od amerykańskiego dolara i euro. Dążenie to przyspieszyło od czasu, gdy na Moskwę nałożono sankcje za inwazję na Ukrainę .

Dekret Władimira Putina

Agencja Reutera przypomniała, że Władimir Putin na początku tego roku zmusił europejskich odbiorców gazu do otwarcia kont rublowych w Gazprombanku i płacenia za surowiec w rosyjskiej walucie. Od początku kwietnia br. wszedł w życie dekret Putina w tej sprawie. Niektóre europejskie spółki, w tym PGNiG, odmówiły spełnienia nowych warunków, na co Rosja zareagowała odcięciem dostaw surowca.

Tymczasem, w przeddzień inwazji na Ukrainę, Rosja przedłużyła umowę na dostawy gazu do Chin na kwotę 37,5 mld dolarów. Surowiec zaczął płynąć do Państwa Środka gazociągiem Power of Siberia pod koniec 2019 roku. Putin okrzyknął ten ruch mianem historycznego wydarzenia dla Rosji i Chin.