Pożyczają na potęgę Rosjanom. Skokowy wzrost

Według przywoływanych przez brytyjski dziennik danych banku centralnego Rosji, łączna kwota kredytów udzielonych rosyjskim bankom przez Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank i Agricultural Bank of China wzrosła w ciągu 14 miesięcy do marca tego roku włącznie z 2,2 mld USD do 9,7 mld USD, przy czym za 8,8 mld USD odpowiadają dwa pierwsze.