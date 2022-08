Rosja kusi zniżkami. Znalazła chętnego na swoją ropę

Rosja pozostaje największym dostawcą ropy do Chin. Niezależne rafinerie, kuszone zniżkami, zwiększyły zakupy surowca z tego kierunku, jednocześnie zmniejszając import od konkurencyjnych dostawców z Angoli czy Brazylii - poinformowała Agencja Reutera.

Oznacza to, że w lipcu z Rosji do Chin sprowadzano średnio około 1,68 mln baryłek dziennie. To mniej niż w rekordowym pod tym względem maju, gdy import był bliski 2 mln baryłek dziennie - zaznaczyła Agencja Reutera.