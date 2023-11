Producent piwa oskarża Rosję o "kradzież biznesu"

czytaj dalej

Inflacja w październiku wyniosła 6,5 procent rok do roku. To mniej niż odczyt za wrzesień, który wyniósł 8,2 procent, a także zdecydowanie mniej niż za październik 2022 roku, gdy mieliśmy odczyt na poziomie 17,9 procent. - Mówimy tak, jakbyśmy się trochę okłamywali, mówimy tak, jakby ona nie rosła, a ona rośnie, ale trochę mniej. Cel inflacyjny to 2,5 punktów procentowych i jak tyle będziemy mieli, to możemy mówić, że inflacja nie rośnie - powiedziała na antenie TVN24 Anna Gołębicka ekonomistka z Centrum imienia Adama Smitha.