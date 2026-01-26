Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty

Wszystkie największe rosyjskie linie lotnicze, w tym narodowy przewoźnik Aerofłot, ostrzegały o możliwych zakłóceniach w rozkładzie lotów, w tym o zmianach godzin odlotów i odwołanych lotach - poinformował Reuters.
Problemy linii lotniczych w Rosji
Dodał, że w oświadczeniu ministerstwa transportu nie podano nazw dotkniętych awarią przewoźników ani miejsc docelowych. Poinformowano natomiast, że urzędnicy spotkają się w poniedziałek, aby "przeanalizować sytuację i zminimalizować wpływ zakłóceń na pasażerów".
Rosyjski państwowy konglomerat przemysłowy Rostec poinformował, że awaria systemu rezerwacji Leonardo została spowodowana "wewnętrznym problemem technicznym" u jego dostawcy - firmy Sirena Travel.
W lipcu ubiegłego roku Aeroflot padł ofiarą poważnego cyberataku, który zakłócił podróże w największym kraju świata. Odpowiedzialność za ten atak wzięły wówczas dwie ukraińskie grupy hakerskie.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Fasttailwind/Shutterstock