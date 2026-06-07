"Atrakcja" dla dzieci. Rosyjski park rozrywki promuje pocisk nuklearny
"Atrakcja" przypomina kształtem rakietę. Przypięci do niej uczestnicy są wielokrotnie podnoszeni wysoko do góry, po czym są gwałtownie opuszczani w dół. Nadana przez park nazwa nie przypadła jednak wszystkim do gustu.
- Uważam, że to nie pasuje. Najlepszą nazwą byłaby po prostu "Rakieta"... Nie rozumiem, co to ma wspólnego z Oresznikiem - kto w ogóle wpadł na ten pomysł? - powiedziała jedna z odwiedzających park.
- Atrakcja dla dzieci powinna mieć dziecięcą nazwę, takie jest moje prywatne zdanie - przyznał mężczyzna odwiedzający park w rozmowie z agencją Reutersa.
Rosyjski przywódca o pocisku Oresznik
Oresznik - którego Rosja po raz pierwszy użyła przeciwko Ukrainie w 2024 roku, a ostatnio w zeszłym miesiącu - ma zasięg ponad 5000 km. Władimir Putin oświadczył, że pocisk jest niemożliwy do przechwycenia, choć zachodni eksperci podają to twierdzenie w wątpliwość.
W czwartek Putin powiedział dziennikarzom, że Rosja nie użyła jeszcze Oresznika wobec Ukrainy w rzeczywistych warunkach bojowych, a jedynie go testowała, aby zaobserwować rezultaty. Dodał, że wyniki te posłużą Moskwie do podjęcia decyzji o pełnoskalowym użyciu tej broni w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim.