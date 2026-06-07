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"Atrakcja" dla dzieci. Rosyjski park rozrywki promuje pocisk nuklearny

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"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
Ukraina: Rosja zaatakowała z użyciem hipersonicznej rakiety Oriesznik
Źródło wideo: TVN24; Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV
Park rozrywki w Petersburgu nazwał jedną ze swoich "atrakcji" na cześć pocisku hipersonicznego, którym mogą być przenoszone ładunki nuklearne - przekazał Reuters. Oresznik został wystrzelony przez Moskwę w kierunku Ukrainy przynajmniej trzy razy.

"Atrakcja" przypomina kształtem rakietę. Przypięci do niej uczestnicy są wielokrotnie podnoszeni wysoko do góry, po czym są gwałtownie opuszczani w dół. Nadana przez park nazwa nie przypadła jednak wszystkim do gustu.

- Uważam, że to nie pasuje. Najlepszą nazwą byłaby po prostu "Rakieta"... Nie rozumiem, co to ma wspólnego z Oresznikiem - kto w ogóle wpadł na ten pomysł? - powiedziała jedna z odwiedzających park.

"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

- Atrakcja dla dzieci powinna mieć dziecięcą nazwę, takie jest moje prywatne zdanie - przyznał mężczyzna odwiedzający park w rozmowie z agencją Reutersa.

"Kreml musi udawać". Goście z Zachodu w Petersburgu
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Rosyjski przywódca o pocisku Oresznik

Oresznik - którego Rosja po raz pierwszy użyła przeciwko Ukrainie w 2024 roku, a ostatnio w zeszłym miesiącu - ma zasięg ponad 5000 km. Władimir Putin oświadczył, że pocisk jest niemożliwy do przechwycenia, choć zachodni eksperci podają to twierdzenie w wątpliwość.

W czwartek Putin powiedział dziennikarzom, że Rosja nie użyła jeszcze Oresznika wobec Ukrainy w rzeczywistych warunkach bojowych, a jedynie go testowała, aby zaobserwować rezultaty. Dodał, że wyniki te posłużą Moskwie do podjęcia decyzji o pełnoskalowym użyciu tej broni w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
RosjaWojsko rosyjskie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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