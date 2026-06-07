Ze świata "Atrakcja" dla dzieci. Rosyjski park rozrywki promuje pocisk nuklearny Oprac. Wiktor Knowski |

Ukraina: Rosja zaatakowała z użyciem hipersonicznej rakiety Oriesznik Źródło wideo: TVN24; Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

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"Atrakcja" przypomina kształtem rakietę. Przypięci do niej uczestnicy są wielokrotnie podnoszeni wysoko do góry, po czym są gwałtownie opuszczani w dół. Nadana przez park nazwa nie przypadła jednak wszystkim do gustu.

- Uważam, że to nie pasuje. Najlepszą nazwą byłaby po prostu "Rakieta"... Nie rozumiem, co to ma wspólnego z Oresznikiem - kto w ogóle wpadł na ten pomysł? - powiedziała jedna z odwiedzających park.

"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

- Atrakcja dla dzieci powinna mieć dziecięcą nazwę, takie jest moje prywatne zdanie - przyznał mężczyzna odwiedzający park w rozmowie z agencją Reutersa.

Rosyjski przywódca o pocisku Oresznik

Oresznik - którego Rosja po raz pierwszy użyła przeciwko Ukrainie w 2024 roku, a ostatnio w zeszłym miesiącu - ma zasięg ponad 5000 km. Władimir Putin oświadczył, że pocisk jest niemożliwy do przechwycenia, choć zachodni eksperci podają to twierdzenie w wątpliwość.

W czwartek Putin powiedział dziennikarzom, że Rosja nie użyła jeszcze Oresznika wobec Ukrainy w rzeczywistych warunkach bojowych, a jedynie go testowała, aby zaobserwować rezultaty. Dodał, że wyniki te posłużą Moskwie do podjęcia decyzji o pełnoskalowym użyciu tej broni w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim.

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