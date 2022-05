Aktywa Renault przechodzą na własność rosyjskiego państwa. Media: za symbolicznego rubla

Aktywa Renault w Rosji sprzedane państwu rosyjskiemu

Nie podano żadnych szczegółów finansowych transakcji, ale rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow powiedział w kwietniu, że Renault planuje sprzedać swoje rosyjskie aktywa za "symbolicznego rubla". Wskazują na to także najnowsze doniesienia Reutera, który powołuje się na dwa źródła.

"Dzisiaj podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję. Dokonujemy odpowiedzialnego wyboru w stosunku do naszych 45 tys. pracowników w Rosji, jednocześnie zachowując wyniki grupy i naszą zdolność do powrotu do kraju w przyszłości w innym kontekście" – powiedział dyrektor generalny Renault Luca de Meo, cytowany w informacji prasowej grupy.