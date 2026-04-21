Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał

|
Źródło: TVN24
We wtorek odbędą się testy techniczne rurociągu Przyjaźń, uszkodzonego na początku roku w wyniku rosyjskiego ataku. Władze Ukrainy liczą, że tego samego dnia uda się wznowić przesył rosyjskiej ropy, co umożliwi odblokowanie pożyczki dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro - przekazał Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Przywódcy krajów UE zatwierdzili pożyczkę w grudniu, ale premier Węgier Viktor Orban zablokował wypłatę środków, uzależniając ją od wznowienia dostaw Przyjaźnią. Oczekuje się, że ambasadorzy UE omówią tę kwestię w środę - podał Bloomberg.

Węgry gotowe do odblokowania pożyczki

Ustępujący rząd Węgier zasygnalizował w niedzielę, że jest gotowy odblokować pożyczkę i wesprzeć finansowanie Kijowa już w tym tygodniu, jeśli dostawy ropy zostaną wznowione.

Środki te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji.

USA de facto zakończyły pomoc dla Ukrainy po powrocie Donalda Trumpa na urząd prezydenta w 2025 roku, a rząd w Kijowie - jak informował w marcu Bloomberg - ma pieniądze na pokrycie kosztów tylko do czerwca.

Spór o rurociąg dobiega końca

W zeszłym tygodniu również Słowacja zasugerowała, że nie będzie blokować pożyczki dla Ukrainy. Oznacza to odejście od wcześniejszych gróźb premiera Roberta Ficy o odmowie jakiejkolwiek pomocy w związku ze sporem o rurociąg Przyjaźń, dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację.

Fico oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o celowe przeciąganie naprawy rurociągu Przyjaźń, czemu Kijów zaprzeczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Większość krajów europejskich zakończyła bezpośrednie zakupy rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku, podczas gdy Węgry i Słowacja otrzymały zgodę na czasowe kontynuowanie importu paliwa z Rosji. Komisja Europejska planuje stopniowe odchodzenie od pozostałych zakupów rosyjskiej ropy najpóźniej do końca 2027 roku - przypomniał Bloomberg.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRopa naftowaWęgry
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

