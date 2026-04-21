Ze świata Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Viktor Orban utrzymał weto dla 90 miliardów euro dla Ukrainy Źródło: TVN24

Przywódcy krajów UE zatwierdzili pożyczkę w grudniu, ale premier Węgier Viktor Orban zablokował wypłatę środków, uzależniając ją od wznowienia dostaw Przyjaźnią. Oczekuje się, że ambasadorzy UE omówią tę kwestię w środę - podał Bloomberg.

Węgry gotowe do odblokowania pożyczki

Ustępujący rząd Węgier zasygnalizował w niedzielę, że jest gotowy odblokować pożyczkę i wesprzeć finansowanie Kijowa już w tym tygodniu, jeśli dostawy ropy zostaną wznowione.

Środki te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji.

USA de facto zakończyły pomoc dla Ukrainy po powrocie Donalda Trumpa na urząd prezydenta w 2025 roku, a rząd w Kijowie - jak informował w marcu Bloomberg - ma pieniądze na pokrycie kosztów tylko do czerwca.

Spór o rurociąg dobiega końca

W zeszłym tygodniu również Słowacja zasugerowała, że nie będzie blokować pożyczki dla Ukrainy. Oznacza to odejście od wcześniejszych gróźb premiera Roberta Ficy o odmowie jakiejkolwiek pomocy w związku ze sporem o rurociąg Przyjaźń, dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację.

Fico oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o celowe przeciąganie naprawy rurociągu Przyjaźń, czemu Kijów zaprzeczył.

Większość krajów europejskich zakończyła bezpośrednie zakupy rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku, podczas gdy Węgry i Słowacja otrzymały zgodę na czasowe kontynuowanie importu paliwa z Rosji. Komisja Europejska planuje stopniowe odchodzenie od pozostałych zakupów rosyjskiej ropy najpóźniej do końca 2027 roku - przypomniał Bloomberg.

