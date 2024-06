Koniec z rosyjską ropą w Czechach. Padła data

W przyszłym roku Czechy dołączą do państw niezależnych od dostaw ropy z Rosji - zapowiedział Petr Fiala premier tego kraju. Obecnie Czechy są wyłączone z unijnego embarga na rosyjską ropę.

Premier Czech Petr Fiala zapowiedział we wtorek, że najpóźniej do połowy przyszłego roku jego kraj uniezależni się od dostaw ropy naftowej z Rosji. Termin będzie zależał od zakończenia rozbudowy rurociągu TAL, prowadzącego znad Adriatyku przez Alpy do Niemiec - dodał.