Ze świata Ropa popłynęła rurociągiem "Przyjaźń". 90 miliardów euro dla Ukrainy

Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku

Węgierska spółka MOL potwierdziła, że dostawy ropy rurociągiem dotarły na Ukrainę.

Po wznowieniu dostaw pojawiła się jednomyślna zgoda państw członkowskich na udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki na kwotę 90 mld euro oraz nałożenie na Rosję 20. pakietu sankcji.

Warunek Ukrainy

Ukraina oczekiwała po wznowieniu działalności rurociągu "Przyjaźń" odblokowania europejskiego pakietu wsparcia w wysokości 90 mld euro, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską.

Zgody na jej udzielenie z powodu wstrzymania działania rurociągu nie udzieliły Słowacja i Węgry. Władze obu krajów potwierdziły niedawno, że po wznowieniu tranzytu przestaną blokować pożyczkę.

Środki te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji.

Spór o rurociąg "Przyjaźń"

Rurociąg "Przyjaźń" stał się jednym z najbardziej nacechowanych politycznie elementów infrastruktury w Europie. Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca kwietnia.

Większość krajów europejskich zakończyła bezpośrednie zakupy rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku, podczas gdy Węgry i Słowacja otrzymały zgodę na czasowe kontynuowanie importu paliwa z Rosji. Komisja Europejska planuje stopniowe odchodzenie od pozostałych zakupów rosyjskiej ropy najpóźniej do końca 2027 roku - przypomniał Bloomberg.

Prezydent Zełenski podkreślił również, że obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się. "Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń" - zaznaczył.

