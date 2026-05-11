Ze świata Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw Oprac. Wiktor Knowski |

Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r. Źródło: TVN24

Niemiecka ministra gospodarki i energii Katharina Reiche przyznała, że w sprawie ewentualnych dostaw ropy z Polski do rafinerii Schwedt prowadzone są rozmowy na szczeblu rządowym obu państw.

Rosja wstrzymała 1 maja przesył ropy naftowej rurociągami z Kazachstanu do rafinerii PCK Schwedt, która jest głównym dostawcą wyrobów ropopochodnych w Berlinie i Brandenburgii. Od tego czasu władze Niemiec poszukują alternatywnych źródeł dostaw surowca.

Dwa miliony ton surowca rocznie

- PERN dysponuje infrastrukturą, która umożliwia szybkie uruchomienie dostaw ropy naftowej do PCK Schwedt przez Naftoport w Gdańsku i transport rurociągowy. Jesteśmy w stanie dostarczyć około 2 mln ton surowca rocznie - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik spółki Paweł Łukaszewicz.

Pod koniec kwietnia Reuters, powołując się na trzy źródła branżowe, informował, że Rosja szykuje się do wstrzymania od 1 maja dostaw ropy naftowej z Kazachstanu do Niemiec przez rurociąg "Przyjaźń". Źródła podawały wtedy, że Kazachstanowi i Niemcom przesłano nowy grafik eksportu ropy.

Po tych informacjach już wówczas rzecznik PERN mówił PAP, że w przypadku wstrzymania tłoczenia ropy do Niemiec, PERN jest w stanie pomóc tłoczeniami z gdańskiego Naftoportu. - Gdyby nastąpiło wstrzymanie tłoczenia ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" do Niemiec, a któryś z udziałowców niemieckich rafinerii, przy czym nie byłby to podmiot rosyjski, byłby zainteresowany dostawami surowca, jak Shell czy Eni, to PERN jest w stanie pomóc tłoczeniami z gdańskiego Naftoportu - zapewnił wtedy Łukaszewicz.

Niemiecka ministra gospodarki i energii, która w poniedziałek odwiedziła Schwedt, ogłosiła, że tamtejszy rząd przedłuża do końca roku gwarancję zatrudnienia dla około 1200 zatrudnionych w rafinerii. - Ta decyzja jest dla pracowników i regionu sygnałem bezpieczeństwa - oświadczyła Reiche.

Zapowiedziała również przedstawienie nowej koncepcji dla rafinerii, mającej na celu utrzymanie opłacalności tych zakładów. Jedną z rozważanych możliwości są dostawy z Polski, z portu w Gdańsku. - W sprawie wstrzymania dostaw z Kazachstanu prowadzimy dobre rozmowy z polskim rządem - zaznaczyła szefowa niemieckiego resortu gospodarki.

Wzrost transportu ropy z Kazachstanu

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. władze Niemiec objęły powiernictwem niemiecki oddział Rosnieftu. Rosyjski podmiot ma udziały w trzech niemieckich rafineriach, w tym w zakładach w Schwedt. Amerykański resort finansów opublikował w marcu licencję, która wyłącza niemiecką spółkę zależną Rosnieft z sankcji, nałożonych przez USA na Rosję.

Kazachstan dostarczał w 2025 r. Niemcom rurociągiem "Przyjaźń" około 43 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Surowiec był w tym czasie transportowany do Niemiec północną nitką magistrali "Przyjaźni", która biegnie przez Polskę.

PERN. Spółka kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

PERN zarządza trzema połączonymi ze sobą odcinkami rurociągów naftowych. Są to: Odcinek Wschodni rurociągu "Przyjaźń, który łączy bazę tego surowca w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka oraz Odcinek Zachodni rurociągu "Przyjaźń", który biegnie z bazy w Miszewku Strzałkowskim do parku zbiornikowego MVL w Schwedt w Niemczech - właśnie tą częścią magistrali płynie ropa naftowa do tamtejszej rafinerii.

Trzecim odcinkiem magistrali naftowej, którym zarządza PERN, jest Rurociąg Pomorski - łączy on bazy surowcowe w Gdańsku i w Miszewku Strzałkowskim. Dzięki temu spółka zabezpiecza tłoczenia ropy naftowej z dostaw drogą morską, które docierają do Naftoportu w Gdańsku.

PERN podkreśla, że Odcinek Pomorski pozwala klientom spółki dywersyfikować zarówno źródło dostaw ropy naftowej, w tym jako alternatywę czy uzupełnienie dla dostaw lądowych, a także gatunki surowca sprawdzanego do przerobu w rafineriach.

W Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.

