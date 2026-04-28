Ze świata Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+ Oprac. Wiktor Knowski

Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój

- To dotkliwy cios dla grup zrzeszających eksporterów ropy oraz ich faktycznego lidera, Arabii Saudyjskiej, zadany w momencie, gdy wojna z Iranem wywołała bezprecedensowy wstrząs na rynku energii i zachwiała światową gospodarką - ocenia agencja.

ZEA opuszcza OPEC

Nagłe odejście ZEA, wieloletniego członka OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), może wywołać chaos i osłabić organizację, która zazwyczaj starała się prezentować wspólny front, mimo wewnętrznych sporów dotyczących kwestii geopolitycznych czy kwot wydobycia.

Producenci z Zatoki Perskiej należący do OPEC już teraz zmagają się z trudnościami w eksporcie surowców przez cieśninę Ormuz. Przez ten wąski przesmyk między Iranem a Omanem normalnie przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG), jednak obecnie transport pozostaje wstrzymany z powodu wojny z USA i Izraelem.

Wyjście ZEA z OPEC stanowi duży sukces prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżał organizację o "okradanie reszty świata" poprzez sztuczne zawyżanie cen ropy. Trump wielokrotnie łączył amerykańskie wsparcie militarne dla regionu Zatoki z cenami surowca, twierdząc, że podczas gdy USA bronią członków OPEC, ci "wykorzystują to, narzucając wysokie ceny ropy".

Niewystarczające wsparcie w regionie

Decyzja zapadła po tym, jak ZEA - regionalne centrum biznesowe i jeden z najważniejszych sojuszników Waszyngtonu - skrytykowały inne państwa arabskie za niewystarczające działania w celu ochrony kraju przed irańskimi atakami.

Anwar Gargash, doradca ds. dyplomacji prezydenta ZEA, podczas poniedziałkowej sesji na Forum Influencerów Zatoki (Gulf Influencers Forum) krytycznie ocenił reakcję świata arabskiego i państw Zatoki na irańską agresję.

- Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej wspierały się wzajemnie logistycznie, ale politycznie i militarnie uważam, że ich pozycja była najsłabsza w historii. Spodziewam się takiej słabej postawy ze strony Ligi Państw Arabskich i nie jestem tym zaskoczony, ale nie spodziewałem się jej ze strony Rady Współpracy (Zatoki Perskiej) i jestem tym zaskoczony - powiedział Gargash.

OGLĄDAJ: Poczobut uwolniony. Konferencja premiera Tuska