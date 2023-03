Pierwszy taki transport rosyjskiej ropy od czterech lat. Tankowiec czeka na rozładunek od dwóch tygodni

Tankowiec Theseus dotarł do wód terytorialnych Ghany 24 lutego i miał rozładować swój ładunek do zbiorników magazynowych w rafinerii Tema, znanej jako TOR (ang. Tema oil refinery). Rządowa instytucja zajmująca się nadzorem nad przemysłem naftowym NPA wyznaczyła termin rozładunku, ale według osób zaznajomionych ze sprawą względy bezpieczeństwa narodowego wstrzymały ten proces - napisał Bloomberg. Agencja wyjaśniła, że NPA i TOR nie odpowiedziały na próby kontaktu agencji przez telefon czy SMS.

Od grudnia drastycznie zmniejszyła się liczba chętnych na rosyjską ropę - to efekt zakazu importu surowca z Rosji przez Unię Europejską. Zmusiło to handlowców do szukania nowych rynków zbytu. Według danych Bloomberga jest to pierwszy taki transport do kraju Afryki Zachodniej od co najmniej czterech lat.