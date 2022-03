USA sięgają po rezerwy ropy. Biden ogłosił "największy plan w historii"

Począwszy od maja, przez pół roku, Stany Zjednoczone będą uwalniać ze strategicznych rezerw ropy naftowej 1 mln baryłek dziennie. - To jest pomost na czas wojny, aby zwiększyć dostawy (...). W tej chwili to jest największy plan uwolnienia rezerw ropy naftowej w historii. Zapewni to historyczne wsparcie przez historycznie długi czas, sześciomiesięczny pomost aż do jesieni - mówił Joe Biden. Agencja Reutera wskazała, że 180 mln baryłek odpowiada około 2 dniom światowego zapotrzebowania na ten surowiec.