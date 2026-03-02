Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak

aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Koncern naftowy Saudi Aramco tymczasowo wstrzymał działalność rafinerii Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej po tym, jak zakład został trafiony dronem - poinformowało źródło branżowe cytowane przez agencję Reuters.

Jak przekazało źródło Reutersa, decyzja o wstrzymaniu pracy rafinerii ma charakter prewencyjny. Nie ma informacji o ofiarach ani o poważniejszych zniszczeniach infrastruktury.

Rafineria trafiona dronem

Dziennikarz portalu Semafor podał w serwisie X, że w wyniku incydentu doszło do niewielkiego, izolowanego pożaru, który został szybko opanowany przez służby zakładowe.

Dym w okolicach ambasady USA w Kuwejcie (02.03.2026)
Ogień w ambasadzie USA. Amerykanie wezwani do "schronienia się"
RELACJA
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Donald Trump
Jak długo potrwa operacja w Iranie? Trump odpowiada
TVN24

Zdolność przerobowa rafinerii Ras Tanura szacowana jest na około 550 tys. baryłek ropy dziennie (bpd), co czyni go jednym z największych tego typu obiektów w kraju.

Atak dronów był kolejnym z serii ataków na Zatokę Perską, w tym na Abu Zabi, Dubaj, Dohę, Manamę i komercyjną część Omanu, Duqm. Ataki sparaliżowały główne centra transportowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie, a w poniedziałek spowodowały wzrost cen kontraktów terminowych na ropę Brent o około 10 proc.

Saudyjskie, silnie ufortyfikowane instalacje naftowe już wcześniej stawały się celem podobnych działań. Najgłośniejszy przypadek miał miejsce we wrześniu 2019 roku, gdy zmasowany atak dronów i rakiet na zakłady Abqaiq i Khurais tymczasowo wstrzymał ponad połowę krajowej produkcji ropy, wywołując gwałtowne zawirowania na globalnym rynku surowcowym.

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: askarim / Shutterstock.com

Ropa naftowaArabia Saudyjska
