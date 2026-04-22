Ze świata Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie

Bessent tłumaczył w ten sposób w środę w Senacie swoją decyzję z ubiegłego tygodnia, by wbrew wcześniejszym zapowiedziom, przedłużyć o miesiąc zawieszenie sankcji na rosyjską ropę załadowaną na statki.

Bessent o najuboższych krajach

W odpowiedzi na krytykę posunięcia przez senatora demokratów Chrisa Coonsa minister zaznaczył, że pierwotnie planował nie przedłużać licencji na rosyjską ropę, lecz zdanie na ten temat zmienił pod wpływem rozmów z przedstawicielami innych krajów podczas spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

- Przyszło do mnie ponad 10 najbardziej podatnych i najuboższych krajów pod względem energii i poprosiło nas, by przedłużyć to (zawieszenie) sankcji. I to tylko na 30 dni - powiedział.

Bessent twierdził też, że "nie mógłby się bardziej nie zgodzić" z twierdzeniem, że Rosja skorzystała na pozwoleniu na swobodną sprzedaż swojej ropy. Jak przekonywał, bez tego ruchu globalne ceny ropy naftowej osiągnęłyby poziom 150 dolarów za baryłkę.

"100 procent ze 100 dolarów"

- Jeśli Rosja sprzedawała ropę z 20-procentową zniżką (przy sankcjach - red.), mogę powiedzieć, że 100 procent ze 100 dolarów to mniej niż 80 procent ze 150 dolarów, a i amerykański konsument był przez to w lepszej sytuacji - powiedział Bessent.

Przepytujący go Coons nie zgodził się z analizą Bessenta, zauważając, że ani ceny ropy, ani benzyny nie spadły znacząco po zawieszeniu sankcji. Powoływał się też na wyliczenia, według których Rosja zarobiła na zawieszeniu sankcji 150 mln dol. więcej każdego dnia.

