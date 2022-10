Sekretarz skarbu USA krytykuje decyzję OPEC. Rzecznik Kremla nie kryje zadowolenia

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni krajami rozwijającymi się i problemami, z którymi się borykają - powiedziała Janet Yellen w rozmowie z "Financial Times". Do rynków rozwijających są zaliczane kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.

Yellen skrytykowała też sojuszników za opieszałość w wysyłaniu pomocy finansowej dla Ukrainy . - Tempo przekazywania pieniędzy na Ukrainę jest zdecydowanie zbyt wolne - oceniła sekretarz skarbu USA, wskazując, że niektóre kraje choć zadeklarowały pomoc, to nadal jej nie wypłaciły.

- To przynajmniej równoważy zamęt, który wywołują Amerykanie - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow , cytowany przez rosyjskie agencje informacyjne.

OPEC+ tnie wydobycie ropy naftowej

Podczas posiedzenia doszło do porozumienia w sprawie cięcia produkcji ropy naftowej o 2 mln baryłek dziennie. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że to najgłębsze cięcia od czasu pandemii COVID-19 w 2020 roku. Cięcia mają wejść w życie od listopada.

Decyzja OPEC+ doprowadzi do zmniejszenia podaży ropy na rynku, który i tak jest już zdestabilizowany z powodu wojny na Ukrainie. "Co prawda członkowie OPEC+ od dłuższego czasu i tak nie są w stanie wypełnić swoich produkcyjnych celów i faktyczny spadek podaży ropy będzie mniejszy - według saudyjskiego ministra ds. energii wyniesie od 1 miliona do 1,1 mln baryłek, ale ten ubytek skomplikuje i tak trudną sytuację z zaopatrzeniem rynku w surowiec i utrudni zachodnim gospodarkom walkę z inflacją" - zwrócili uwagę analitycy e-petrol w piątkowym komentarzu.