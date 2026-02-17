Logo TVN24
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia

Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Awaria tankowca "floty cieni" w pobliżu Rugii
Źródło: Reuters/HAVARIEKOMMANDO
Producenci ropy naftowej w Rosji mogą zostać zmuszeni do nagłego ograniczenia wydobycia - podał Reuters. Agencja dodała, że na ograniczenie eksportu może mieć wpływ rosnąca presja ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa i Unii Europejskiej.

Jak podkreślił Reuters, magazyny w Rosji są prawie w pełni wypełnione, więc cięcia w wydobyciu surowca wydają się nieuniknione.

Zdaniem agencji Rosji i tak długo udawało się eksportować swoją ropę Urals pomimo sankcji Zachodu za rosyjską inwazję na Ukrainę. Osiągała to, przekierowując większość dostaw do Chin, Indii i Turcji, często korzystając z floty starych tankowców i oferując olbrzymie rabaty nowym klientom.

Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Źródło: Shutterstock

Spadek sprzedaży rosyjskiej ropy

Sprzedaż jednak znacznie spadła, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych nałożył cła na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy, a Unia Europejska wprowadziła w styczniu zakaz importu paliw rafinowanych z rosyjskiej ropy.

Niemal natychmiast po tych decyzjach spadł eksport rosyjskiego surowca transportowanego drogą morską. W styczniu wyniósł 3,4 mln baryłek dziennie, podczas gdy w grudniu sięgał 3,8 mln. Obecnie sprzedaż ta utrzymuje się na poziomie około 2,8 mln baryłek dziennie - wynika z danych Kpler, platformy pozwalającej śledzić globalny handel towarami.

Pożar po ukraińskim uderzeniu. Jedna z największych rafinerii w Rosji nie pracuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar po ukraińskim uderzeniu. Jedna z największych rafinerii w Rosji nie pracuje

TVN24

Indie wstrzymują zakupy rosyjskiej ropy

Prognozy dla handlu rosyjską ropą są jeszcze gorsze, ponieważ Indie, największy nabywca tego surowca, znacznie ograniczył zakupy po podpisaniu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z tym porozumieniem Indie będą kupować więcej ropy od USA, a potencjalnie także od kontrolowanej przez Waszyngton Wenezueli.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy

Już trzy główne indyjskie rafinerie - Indian Oil, Bharat Petroleum i Reliance Industries - wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy naftowej.

W rezultacie około 150 mln baryłek wysyłanych z rosyjskich portów jest obecnie uwięzionych na tankowcach dryfujących na wodach Oceanu Indyjskiego. A ponieważ także magazyny na lądzie są niemal wypełnione i nie mogą przyjąć więcej surowca, producentom pozostaje ograniczenie jego wydobycia - oceniła w poniedziałek norweska firma konsultingowa Rystad Energy.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Adam Styczek/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

RosjaIndieRopa naftowaUSAUnia Europejska
