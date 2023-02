Kreml chce się zemścić, Amerykanie mają plan

Rosja zmniejsza wydobycie

Rosja podała w piątek, że planuje ciąć wydobycie ropy o 500 tys. baryłek dziennie w marcu. To około 5 procent dziennej produkcji. To ma być forma zemsty Kremla za zachodnie sankcje energetyczne dotyczące jej ropy i paliw gotowych.

- Nie będziemy sprzedawać ropy tym, którzy bezpośrednio lub pośrednio przestrzegają zasad pułapu cenowego - powiedział, w oświadczeniu cytowanym przez telewizję CNN, rosyjski wicepremier Aleksander Nowak. - W związku z tym Rosja dobrowolnie zmniejszy w marcu produkcję o 500 tys. baryłek dziennie. Przyczyni się to do przywrócenia (poprawnych relacji) rynkowych - dodał.

Ropa naftowa - notowania

- To, co teraz jest ważne, to ostrożny optymizm co do gospodarek USA i Europy, stopniowy wzrost popytu w Chinach i nadchodzący spadek produkcji ropy w Rosji o 500 tysięcy baryłek dziennie - wylicza.