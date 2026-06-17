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Niepewność po porozumieniu USA-Iran. "Rynek ropy cofnął się"

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Donald Trump o porozumieniu: Iran nie będzie miał broni jądrowej
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Ceny ropy naftowej w środę nieznacznie spadły, przedłużając zniżki z poprzedniej sesji - informuje Reuters. Jednak utrzymująca się niepewność wokół pełnego wznowienia żeglugi przez cieśninę Ormuz ogranicza skalę spadków.

W środę kontrakty na ropę Brent spadły o 16 centów (0,2 proc.) do 78,80 dolara za baryłkę około godziny 3.40 czasu uniwersalnego (GMT).

Natomiast amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała o 25 centów (0,3 proc.) do 75,80 dolara za baryłkę.

Analityczka: ruch tankowców przez cieśninę Ormuz nie wrócił do normy

Oba główne benchmarki straciły we wtorek około 5 proc. już drugą sesję z rzędu, osiągając najniższe poziomy od trzech miesięcy, w związku z nadziejami, że porozumienie USA-Iran umożliwi wznowienie przepływów ropy przez cieśninę. - Rynki w dużej mierze eliminują z cen ropy wbudowaną premię za ryzyko geopolityczne - oceniła Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynku w Phillip Nova.

Jak dodała, "to jednak nie oznacza prostego powrotu do normalności". - Choć porozumienia polityczne mogą postępować, ruch tankowców przez cieśninę wciąż nie wrócił w pełni do normy - zaznaczyła.

>>> Wstępne porozumienie USA z Iranem podpisane

Porozumienie miałoby zakładać zniesienie przez USA blokady irańskich portów, podczas gdy Teheran zgodziłby się na przepuszczanie tankowców przez cieśninę, faktycznie zablokowaną od czasu ataków USA i Izraela 28 lutego.

- Rynek ropy cofnął się w oczekiwaniu na ponowne otwarcie cieśniny Ormuz po zawarciu porozumienia pokojowego, ale inwestorzy wstrzymują się z dalszą sprzedażą do czasu poznania szczegółów - powiedział Hiroyuki Kikukawa, główny strateg w Nissan Securities Investment. - WTI prawdopodobnie pozostanie zmienna, poruszając się w przedziale około 10 dolarów powyżej lub poniżej poziomu 80 dolarów za baryłkę - dodał.

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Niepewne losy cieśniny Ormuz

Przed zamknięciem cieśniny Orzmuz około jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego przepływała przez ten szlak. Przedstawiciele branży podkreślają jednak, że powrót do poziomów produkcji i przerobu ropy sprzed wojny może potrwać tygodnie, miesiące, a nawet lata.

Dane pokazały, że przerób ropy w Chinach spadł w maju o 9,1 proc. rok do roku, do najniższego poziomu od niemal czterech lat, co może wskazywać, że rafinerie zaczęły sięgać po zapasy w związku z wojną z Iranem.

Z kolei raport American Petroleum Institute wskazał, że zapasy ropy w USA spadły o 8,3 mln baryłek w tygodniu zakończonym 12 czerwca.

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Zapowiedź drugiej rundy rozmów pokojowych

We wtorek zaczęły pojawiać się szczegóły tymczasowego porozumienia pokojowego. Prezydent Donald Trump stwierdził, że wykluczy ono możliwość posiadania broni nuklearnej przez Teheran, a przedstawiciel USA wskazał, że pozwoli Iranowi na sprzedaż ropy po podpisaniu umowy. Zaznaczył także, że kolejny etap negocjacji z Iranem będzie łatwiejszy niż pierwsza runda, która doprowadziła do zawarcia wstępnego porozumienia o zakończeniu wojny. Stwierdził także, że USA nie będą "inwestować żadnych pieniędzy" w Iranie.

Źródła w administracji USA zapowiadały, że kolejna runda amerykańsko-irańskich rozmów technicznych dotyczących irańskiego programu nuklearnego odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Memorandum, które nie zostało jeszcze upublicznione, przedłuża o kolejne 60 dni kruchy rozejm uzgodniony w kwietniu, aby stworzyć przestrzeń do rozmów nad trwałym zawieszeniem broni.

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Izrael o porozumieniu USA-Iran

Izrael dystansuje się zarówno od kwietniowego rozejmu, jak i najnowszego porozumienia USA-Iran, co zwiększa niepewność co do jego trwałości.

We wtorek izraelskie ataki dronów na trzy pojazdy w południowym Libanie zabiły co najmniej cztery osoby i raniły kolejne - podała libańska agencja NNA - co wywołało rzadką publiczną krytykę ze strony Donalda Trumpa.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaDonald TrumpCieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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