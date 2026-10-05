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Kluczowa decyzja w sprawie ropy. "Sytuacja na rynku pozostaje napięta"

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Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Kraje grupy OPEC+ zdecydowały, że utrzymają dotychczasowe limity wydobycia ropy naftowej na listopad - poinformował Reuters. Eksperci wskazują jednak, że rzeczywista produkcja surowca pozostaje znacznie poniżej wyznaczonych celów.

Siedmiu najważniejszych członków grupy - obejmującej w sumie 22 państwa, w tym Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz jej sojuszników - podjęło decyzję dotyczącą wydobycia ropy w listopadzie podczas krótkiego spotkania online w niedzielę. Należą do nich Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Kuwejt, Algieria, Kazachstan oraz Oman.

Producenci z rejonu Zatoki Perskiej należący do OPEC+ pompują surowiec na poziomach znacznie poniżej wyznaczonych celów w związku z utrzymującymi się zakłóceniami w eksportach wywołanymi wojną USA z Iranem. W ostatnich miesiącach wielkość eksportu wahała się na poziomie od 60 proc. do 80 proc. normy.

Sytuacja na rynku ropy

- Siódemka państw OPEC+ utrzymała limity produkcyjne na niezmienionym poziomie, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku. Mimo to - i wbrew rosnącemu przepływowi surowca przez cieśninę Ormuz - poziom ich wydobycia wciąż pozostaje znacznie poniżej przyznanych kwot. W rezultacie sytuacja na rynku ropy pozostaje napięta - zauważył analityk banku UBS, Giovanni Staunovo.

Ceny ropy spadły w piątek po tym, jak europejscy przywódcy przystali na wniosek prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący uwolnienia rezerw oleju napędowego. Mimo to cena ropy typu Brent wciąż utrzymuje się powyżej poziomu 100 dolarów za baryłkę - co oznacza wzrost z około 73 dolarów notowanych przed wybuchem wojny z Iranem pod koniec lutego.

Przez większą część 2026 roku OPEC+ podnosił limity produkcyjne po latach redukcji wydobycia. Jednak z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie większość z tych podwyżek pozostała jedynie na papierze.

OPEC+ poniżej średniej

Z danych OPEC wynika, że w sierpniu siedmiu kluczowych członków grupy pompowało 25 milionów baryłek ropy dziennie. Stanowi to wzrost o 630 tysięcy baryłek dziennie w stosunku do lipca, lecz wciąż o około 5 milionów baryłek dziennie mniej niż przed wybuchem wojny w lutym.

Grupa OPEC+ wciąż utrzymuje ograniczenia wydobycia na poziomie około 2 milionów baryłek dziennie, które obejmują większość jej członków.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodziepaliwaceny ropy
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