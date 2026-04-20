Ze świata

Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu. "Rosja nie powinna czerpać korzyści"

Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Sekretarz stanu Scott Bessent: USA mogą znieść kolejne sankcje na rosyjską ropę
Komisja Europejska skrytykowała decyzję Stanów Zjednoczonych o kolejnym zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę. Administracja Donalda Trumpa tłumaczy krok chęcią stabilizacji cen w obliczu wojny z Iranem. Jednak Bruksela alarmuje, że Moskwa zarabia na tym konflikcie dodatkowe 150 milionów dolarów dziennie, co wzmacnia rosyjski budżet w wojnie z Ukrainą.

- Rosja nie powinna czerpać korzyści z wojny z Iranem, co wielokrotnie już mówiliśmy - tak rzecznik Komisji Europejskiej Ricardo Cardoso skomentował w poniedziałek decyzję USA o wydaniu nowej licencji, która zamraża na kolejny miesiąc sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na tankowce.

Mimo obietnic, USA znosi sankcje

Licencja zwalniająca po raz drugi Rosję z sankcji została wydana przez amerykański resort finansów w piątek. Doszło do tego wbrew wcześniejszej zapowiedzi szefa tego ministerstwa Scotta Bessenta, że Stany Zjednoczone nie przedłużą Moskwie tego zwolnienia.

Decyzja została opublikowana w dniu, w którym odnotowano spadki cen ropy na globalnych rynkach w związku z ogłoszeniem przez Iran otwarcia cieśniny Ormuz (jak się potem okazało, chwilowego). Bessent uzasadniał udzielenie pierwszej licencji, która wygasła 11 kwietnia, dążeniem do obniżenia cen ropy. Jego resort w żaden sposób nie odniósł się do wydania nowego zwolnienia.

USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję

Mowa o limicie ceny, jaki grupa państw G7, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska, wprowadziły wobec rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Takie obostrzenie miało na celu zmniejszenie dochodów rządu w Moskwie ze sprzedaży ropy i tym samym utrudnienie mu finansowania wojny w Ukrainie. Jednocześnie nie uderzyło w światowe przepływy surowca.

Nowa licencja wydana przez USA zawiesza maksymalną cenę za baryłkę rosyjskiej ropy, która została załadowana na tankowce przed 17 kwietnia. Umożliwia więc sprzedaż surowca po cenach rynkowych bez kar wynikających z sankcji USA.

KE zwraca się do USA

- Rozumiemy, że wyjątek, który Stany Zjednoczone ponownie przyznały, jest ograniczony czasowo i dotyczy statków, które już znajdują się na morzu - powiedział w poniedziałek rzecznik KE, komentując decyzję amerykańskiego resortu finansów.

- Jesteśmy przekonani, że pułap ceny na ropę naftową i sankcje wobec Rosji pozostają uzasadnione i aktualne, również w obecnej sytuacji zmienności na rynkach ropy naftowej - zaznaczył.

- Pułap cen ropy naftowej skutecznie ograniczył rosyjskie dochody z eksportu ropy, jednocześnie utrzymując stabilność rynków ropy naftowej - podkreślił Cardoso.

Apetyt na "krokodyla". Trump otworzy nowy front?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Apetyt na "krokodyla". Trump otworzy nowy front?

Monika Winiarska

Jak podawała wcześniej KE, od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego br. atakiem na Iran, Rosja zarabia średnio 150 mln dolarów dziennie na dodatkowych przychodach ze sprzedaży ropy. Czyni ją to prawdopodobnie największym beneficjentem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Propozycja Komisji Europejskiej

KE zaproponowała, by w ramach 20. pakietu sankcji Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Taki środek zastąpi stosowany obecnie pułap cenowy, uniemożliwiając podmiotom w UE świadczenie jakichkolwiek usług związanych z przewożeniem tego surowca z Rosji.

Do prac nad 20. pakietem wobec Rosji ministrowie spraw zagranicznych państw UE wrócą we wtorek na posiedzeniu w Luksemburgu. Do tej pory blokowały go Węgry. Pod znakiem zapytania stało też to, czy UE wprowadzi taki zakaz sama, bez partnerów z grupy G7, w tym Stanów Zjednoczonych.

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AL DRAGO / POOL/PAP/EPA

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
Berlin, Niemcy
"Najwyższy priorytet". Zapowiedź zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Ze świata
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Tech
shutterstock_2402485723
Zondacrypto pod lupą UOKiK. Ponad 200 sygnałów
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
Niemcy w opałach. "Nie oczekujemy już ożywienia"
Ze świata
Pokój nie przyniesie ulgi dla rynków energetycznych
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"
Ze świata
Sławomir Mentzen
Atak hakerski na partię Mentzena. Rzecznik komentuje
Z kraju
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Spółki masowo biją prognozy. Nowe dane
Rynki
Komisja Europejska
Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje
Ze świata
Teheran, Iran
Brak postępów w rozmowach. Iran odrzuca "nierealistyczne" żądania USA
Ze świata
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
Tech
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
Z kraju
shutterstock_1124684525
"Zasady muszą być jasne". Organizator koncertów z gigantyczną karą
Z kraju
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
Z kraju
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
Z kraju
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
Z kraju
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
Z kraju
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
Z kraju
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
Ze świata
Donald Trump
Tak Amerykanie reagują na politykę Trumpa
Ze świata
Oslo
Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy w poniedziałek
Rynki
Zondacrypto, kryptowaluty
Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują
Z kraju
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach
Ze świata
jedzenie dla dzieci, niemowląt, marchew, ziemniak, puree
Firma wycofała produkt. Może "zagrażać życiu"
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
Ze świata

