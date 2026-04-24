Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Z powodu wojny w Iranie i zakłóceń na bliskowschodnich szlakach transportowych Indie znacząco zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy. Według japońskiego portalu Nikkei Asia w marcu wolumen importu tego surowca z Rosji podwoił się, a jego wartość wzrosła niemal czterokrotnie.

Wartość ropy naftowej sprowadzonej przez Indie z Rosji wyniosła w zeszłym miesiącu 5,3 mld euro - wynika z cytowanego przez Nikkei Asia raportu fińskiego think tanku Centre for Research on Energy and Clean Air.

"Największą zmianę odnotowano w imporcie państwowych rafinerii z Rosji, w przypadku których zaobserwowano ogromny wzrost o 148 proc." - podała organizacja.

MOL: ropa dotarła rurociągiem Przyjaźń

Chiny wciąż liderem

W marcu Indie ustąpiły pod względem ilości tego surowca kupionego w Rosji tylko Chinom, które nabyły 51 proc. całego rosyjskiego eksportu.

Indie importują ok. 90 proc. ropy. Po faktycznym zablokowaniu pod koniec lutego cieśniny Ormuz państwo straciło dostęp do znacznej części bliskowschodniej ropy. Jak oceniła cytowana w tekście Prerna Gandhi z instytutu Vivekananda International Foundation, rosyjskie dostawy "pozostaną absolutnie kluczowe, ponieważ Indie mają bardzo niewiele alternatyw pozyskiwania energii w wymaganych wolumenach na trasie omijającej Ormuz".

Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w branżę odzieżową

Handel

Wpływ decyzji USA

Szlak wodny przez cieśnienę Ormuz został zablokowany przez Iran w odwecie za rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na ten kraj.

Zakup surowca z Rosji dodatkowo ułatwia decyzja Stanów Zjednoczonych o przedłużeniu do 16 maja zwolnienia z sankcji na zakup rosyjskiej ropy.

Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy

Przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie w 2022 r. rosyjska ropa stanowiła zaledwie 0,2 proc. całości dostaw surowca do Indii, jednak po jej wybuchu zdominowała ten kierunek - podkreśla Nikkei Asia.

Źródło: PAP

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
