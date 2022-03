Jak ograniczyć zużycie ropy? 10-punktowy plan po ataku Rosji na Ukrainę

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wezwała w piątek do szybkiego zmniejszenia zużycia ropy w obliczu ryzyka szoku wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Organizacja proponuje utrzymanie pracy zdalnej w sektorach, które na to pozwalają i wprowadzenie niedziel bez możliwości korzystania z samochodu.

Autorzy 10-punktowego planu przekonują, że opiera się on na "konkretnych środkach", które sprawdziły się już w wielu krajach i miastach. Agencja rekomenduje zmniejszenie prędkości na drogach, utrzymywanie pracy zdalnej w sektorach, które na to pozwalają, zmniejszenia przez samorządy i rządy cen transportu publicznego dla ludności oraz wprowadzenie rozwiązań mających zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa.

Pozostałe zalecenia to: wprowadzenie niedziel bez możliwości korzystania z samochodu w dużych miastach, implementacja rozwiązań zachęcających do współdzielenia aut w aglomeracjach, promowanie rozwiązań zachęcających do efektywnego wykorzystania transportu przez przedsiębiorstwa, zachęty do zakupu aut elektrycznych, unikanie wyjazdów służbowych oraz zastąpienie podróży samolotami kolejowymi, o ile jest to możliwe.