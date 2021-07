Fiasko rozmów OPEC+. Ropa najdroższa od 2018 roku

Ministrowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i sojuszników (OPEC+) odwołali zaplanowane na poniedziałek rozmowy na temat wydobycia ropy naftowej. To efekt sprzeciwu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie przedłużenia ograniczeń produkcji surowca. Ceny ropy są najwyższe od 2018 roku.

Saudyjski minister energii książę Abdulaziz bin Salman wezwał w niedzielę do "kompromisu i racjonalności", by doprowadzić do porozumienia po dwóch dniach nieudanych rozmów, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Poniedziałkowe rozmowy zostały jednak odwołane - poinformowała agencja Reutera. Nie wyznaczono nowego terminu. Informację potwierdził sekretarz generalny OPEC Mohammad Barkindo.

Brak porozumienia oznacza, że oczekiwany wzrost wydobycia ropy od sierpnia nie będzie miał miejsca - powiedziały źródła agencji z OPEC+. Inni rozmówcy agencji Reuters wskazali, że kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach i wierzą we wzrost wydobycia od sierpnia. "Nie ma decyzji w sprawie sierpnia i dyskusje nadal trwają. Rynek potrzebuje tej ropy" - powiedziało jedno ze źródeł zaznajomionych z rozmowami.

Decyzje w OPEC+ są podejmowane jednomyślnie.

Ropa drożeje

W efekcie obserwujemy wzrost cen ropy. Ropa Brent w poniedziałek wieczorem drożała o ponad 1 procent, do ponad 77 dolarów za baryłkę. To poziom niewidziany od października 2018 roku.

ROPA (BRENT)

O ponad 1,5 procent drożała ropa WTI. Za baryłkę tej ropy trzeba było zapłacić blisko 76,5 dolara.

ROPA (WTI)

Z powodu pandemii OPEC+ uzgodnił w ub. roku rekordowe cięcia wydobycia na poziomie prawie 10 mln baryłek dziennie, co odpowiada ok. 10 proc. światowej produkcji. Ograniczenia te były stopniowo łagodzone i obecnie wynoszą ok. 5,8 mln baryłek.

ZEA, jak podały źródła agencji Reutera, zaakceptowały w piątek propozycję Arabii Saudyjskiej i innych członków OPEC+, by zwiększać produkcję etapami, o ok. 2 mln baryłek od sierpnia do grudnia. Jednocześnie Zjednoczone Emiraty Arabskie odrzuciły przedłużenie cięć do końca 2022 roku. Obecna umowa zakłada zakończenie cięć w kwietniu. Agencja zauważyła, że ZEA zainwestowały miliardy dolarów, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne.

Autor:mb

Źródło: Reuters