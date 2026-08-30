Ze świata Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mia Stendal/Shutterstock

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- Jedna rzecz musi być absolutnie jasna: Wenezuela zachowuje własność i suwerenność nad swoimi zasobami - oświadczyła w orędziu Rodriguez. Podkreśliła, że "ten 25-letni dwustronny projekt przewiduje zagospodarowanie 17 strategicznych pól naftowych w celu wydobycia ponad 1,5 mln baryłek dziennie".

To dopiero początek. Długofalowo plan rządu obejmuje rozwój ośmiu nowych bloków wydobywczych, co dostarczy kapitał i technologie niezbędne do odbudowy branży.

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Projekt może wygenerować 209 mld dolarów przychodu przy średniej cenie 65 dolarów za baryłkę. Rodriguez przyznała jednak, że rynkowe ceny ulegają wahaniom. Z każdej baryłki do budżetu szacunkowo trafi ok. 19 dolarów, na co złożą się minimalna 16-procentowa opłata eksploatacyjna oraz 34-procentowy podatek dochodowy.

Wenezuela reaguje na deklarację Trumpa

Sobotnie wystąpienie Rodriguez to bezpośrednia reakcja na piątkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa. Ogłosił on na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Wenezuelą, które zapewni większościową kontrolę USA nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej w Wenezueli "bez żadnych kosztów dla amerykańskich podatników".

Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że umowa ma przynieść Wenezueli 100 mld dol. amerykańskich inwestycji. Nie podał jednak szczegółów transakcji.

Wenezuela dysponuje największymi na świecie udokumentowanymi rezerwami ropy. Obecnie wydobywa zaledwie około 1,2 miliona baryłek surowca dziennie, podczas gdy ćwierć wieku temu produkcja sięgała aż 3 milionów. Ten drastyczny spadek to pokłosie lat amerykańskich sankcji, braku inwestycji oraz złego zarządzania państwowym monopolem.