Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA

|
shutterstock_1045482250
Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mia Stendal/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wenezuela zachowa pełną suwerenność nad swoimi złożami ropy mimo podpisania 25-letniej umowy ze Stanami Zjednoczonymi - zapewniła pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Jak dodała, porozumienie ma przynieść budżetowi ponad 200 miliardów dolarów wpływów i zwiększyć wydobycie surowca.

- Jedna rzecz musi być absolutnie jasna: Wenezuela zachowuje własność i suwerenność nad swoimi zasobami - oświadczyła w orędziu Rodriguez. Podkreśliła, że "ten 25-letni dwustronny projekt przewiduje zagospodarowanie 17 strategicznych pól naftowych w celu wydobycia ponad 1,5 mln baryłek dziennie".

To dopiero początek. Długofalowo plan rządu obejmuje rozwój ośmiu nowych bloków wydobywczych, co dostarczy kapitał i technologie niezbędne do odbudowy branży.

Projekt może wygenerować 209 mld dolarów przychodu przy średniej cenie 65 dolarów za baryłkę. Rodriguez przyznała jednak, że rynkowe ceny ulegają wahaniom. Z każdej baryłki do budżetu szacunkowo trafi ok. 19 dolarów, na co złożą się minimalna 16-procentowa opłata eksploatacyjna oraz 34-procentowy podatek dochodowy.

Wenezuela reaguje na deklarację Trumpa

Sobotnie wystąpienie Rodriguez to bezpośrednia reakcja na piątkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa. Ogłosił on na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Wenezuelą, które zapewni większościową kontrolę USA nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej w Wenezueli "bez żadnych kosztów dla amerykańskich podatników".

Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że umowa ma przynieść Wenezueli 100 mld dol. amerykańskich inwestycji. Nie podał jednak szczegółów transakcji.

Wenezuela dysponuje największymi na świecie udokumentowanymi rezerwami ropy. Obecnie wydobywa zaledwie około 1,2 miliona baryłek surowca dziennie, podczas gdy ćwierć wieku temu produkcja sięgała aż 3 milionów. Ten drastyczny spadek to pokłosie lat amerykańskich sankcji, braku inwestycji oraz złego zarządzania państwowym monopolem.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WenezuelaRopa naftowaUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
Handel
shutterstock_2673979929
OpenAI nie ufa firmom Muska. Jest decyzja o zakończeniu współpracy
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Minister energii: od 1 września obowiązują ceny Karola Nawrockiego
Z kraju
GettyImages-2291882608
Warsh wbrew oczekiwaniom Trumpa. "Jastrzębie" wystąpienie szefa Fed
Ze świata
shutterstock_2805107719
Operator promptera zarobił krocie, bo znał treść przemówień Trumpa
Ze świata
shutterstock_2764553015
"Napięty, ale odpowiedzialny". Na co państwo wyda niemal bilion złotych?
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wyciek z MyDr. Numery PESEL są już w bazie, można sprawdzić swoje dane
Tech
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
Z kraju
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
Tech
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
Z kraju
Stacja paliw, Rosja
Rosja boryka się z niedoborami. "Sytuacja pozostaje napięta"
Ze świata
PIT-0 podatki
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
Tech
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady
Tech
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Kierowców czeka szok cenowy? Pesymistyczne prognozy
Z kraju
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg liczył na pracowników AI. Wielką restrukturyzację odwołano
Tech
Donald Trump
Trump chce przejąć część pól naftowych Wenezueli. "Kolosalne przedsięwzięcie"
Ze świata
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Historia jednej tortilli. Burza w USA
Michał Sznajder
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
Moto
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
Z kraju
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Ruszają prace nad budżetem. Deficyt ma być wyższy niż w tym roku
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
"Koleś". Kanadyjczycy odpowiedzieli Trumpowi
Ze świata
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
Z kraju
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica