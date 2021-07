Odradzają podróże na niektóre greckie i włoskie wyspy, między innymi Rodos i Sycylię

ECDC odradza podróż na niektóre greckie wyspy, w tym Rodos, Santorini i Mykonos

Oznacza to, że niewskazane są podróże do najbardziej popularnych miejsc w Grecji. Archipelag 13 wysp na Morzu Egejskim przyciąga zazwyczaj latem miliony podróżnych - pisze Reuters. Agencja przypomniała również, że tydzień wcześniej kolorem ciemnoczerwonym została również oznaczona inna popularna grecka wyspa - Kreta.

Wakacje w Grecji - mapa zakażeń ECDC

Grecja starała się przyciągnąć turystów, reklamując swoje wyspy jako "wolne do COVID-19" - tego lata grecka turystyka miała się odrodzić dzięki zagranicznym turystom po tym, jak 2020 rok okazał się być najgorszym od dekad. W czerwcu odnotowano sporo przylotów, ale niepewność dotycząca zakażeń wpływa na to, jak wygląda sezon - podaje Reuters.

Obostrzenia w Grecji

Wzrost zakażeń we Włoszech - Sardynia i Sycylia na czerwono

Kolorem czerwonym na mapie ECDC oznaczone zostały włoskie wyspy Sardynia i Sycylia - oznacza to, że są to rejony wysokiego ryzyka zakażeń koronawirusem. ECDC odradza podróże także w tych kierunkach.

W czwartek we Włoszech zanotowany został kolejny skok liczby zakażeń koronawirusem. Wykryto 6171 przypadków w 224 tys. testów. Ostatniej doby zmarło 19 osób, a łączny bilans zgonów na COVID-19 wzrósł do 128 029. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest około 78 tys. osób. Do szpitali przyjęto następnych 56 chorych na COVID-19, w tym 11 na intensywną terapię. Według medycznej fundacji Gimbe, analizującej dane z ostatniego tygodnia epidemii, we Włoszech rozpoczęła się jej czwarta fala.