Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Robią to, bo kochają USA". Trump promuje sieć z tanim paliwem

|
pap_20260617_256
Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: MARTIAL TREZZINI / POOL/PAP/EPA
Donald Trump pochwalił sieć stacji benzynowych Freedom Fuel, które oferują paliwo znacznie poniżej cen rynkowych. Choć uznał to za przykład dla innych, eksperci ostrzegają, że taki model sprzedaży może być nie do utrzymania bez wsparcia zewnętrznego - przekazał portal stacji CNN.

Na platformie Truth Social prezydent USA opublikował wpis, w którym wychwala sieć Freedom Fuel (Paliwo Wolności), oferującą paliwo po 3,47 dolara za galon - wyraźnie poniżej zarówno ceny rynkowej, jak i kosztów hurtowych.

"Ten detalista daje przykład i inni powinni pójść w jego ślady. Oni to robią, ponieważ kochają USA" - napisał Trump, odnosząc się do otwarcia 3 lipca sieci 25 stacji Freedom Fuel, zlokalizowanych głównie wokół Filadelfii i w południowym New Jersey.

"Ameryka nigdy nie była silniejsza niż teraz, a ceny paliw wkrótce wrócą do rekordowo niskiego poziomu, jakim cieszyli się Amerykanie na stacjach przed naszą bardzo udaną 'wyprawą' do Iranu" - dodał prezydent USA.

Drogie paliwa problemem Trumpa

Wysokie ceny paliw stanowią jedno z wyzwań dla administracji Trumpa od początku wojny z Iranem. Według danych organizacji AAA średnia krajowa cena paliwa wynosiła w czwartek 3,85 dolara za galon, a w Pensylwanii 3,99 dolara - mniej niż w szczytowym momencie, lecz wciąż znacznie powyżej poziomów sprzed konfliktu.

CNN zwróciła uwagę, że promocja, o której wspomniał Trump, dostępna jest jedynie na 25 stacjach spośród dziesiątek tysięcy w całych Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo też, czy wszystkie punkty Freedom Fuel rzeczywiście działają, kto je prowadzi i jak długo będą w stanie oferować zniżkowe ceny.

Rzecznik Białego Domu poinformował natomiast, że Freedom Fuel Network jest firmą prywatną i nie otrzymuje żadnego wsparcia od rządu.

"Administracja nie jest zaangażowana w działalność tej firmy ani nie przekazała jej żadnych środków finansowych. Żaden inny podmiot ani osoba nie subsydiuje obniżonych kosztów paliwa. Po prostu zmniejszają swoją marżę, aby ceny paliw były bardziej przystępne dla kierowców" - wyjaśnił.

Eksperci: taki model się nie utrzyma

Zdaniem Jeffa Lenarda, rzecznika National Association of Convenience Stores - organizacji zrzeszającej sklepy sprzedające około 80 procent paliw w USA - nie ma możliwości, by stacje utrzymały się finansowo, oferując paliwo tak bardzo poniżej kosztów.

- Nie ma szans, by te stacje mogły funkcjonować jak tradycyjny detalista, nie wychodząc przynajmniej na zero przy sprzedaży paliwa - powiedział Lenard.

Właściciel stacji Red Lion Fuel przyznał z kolei, że nie jest pewien, czy Freedom Fuel nie korzysta z jakiegoś wsparcia ze strony rządu lub zwolenników Trumpa. - Jeśli tak, to byłoby to bardzo niesprawiedliwe. My utrzymujemy uczciwe ceny, żeby każdy mógł sobie pozwolić na paliwo. Dzięki naszej reputacji zawsze mamy klientów - powiedział, cytowany przez CNN.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: CNN
Tagi:
PaliwoCeny paliwUSADonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
"Sprawa jest dość paskudna". Premier zapowiada pomoc dla PAŻP
Z kraju
obajtek 2-0136
"Dzielny chłop". Tusk skomentował przepychanki w kopalni
Z kraju
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
pap_20250314_0EA
Mundur z dostawą pod dom. Wojsko wyśle ekwipunek Inpostem
Z kraju
1007N110V CHOCZEWO-0004
Polskie turbiny wiatrowe idą w ruch. Pierwsza dostawa mocy
Z kraju
shutterstock_2402485723
Kara dla Gazpromu. Urząd zaskoczony słowami ministra
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Nowa projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego
Z kraju
e-papieros
Koniec z atrakcyjnymi opakowaniami papierosów. Brytyjski rząd ma plan
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Historyczny debiut na amerykańskiej giełdzie
Tech
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Marian Banaś
Były szef NIK z aktem oskarżenia
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Ponad pięć miliardów dla Pfizera. Wyrok uderza w polskie lotnictwo
Z kraju
lody shutterstock_2220235849_1
Większość lodów z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
Z kraju
Prezes PiS chce rozmawiać z Adamem Glapińskim. Opozycja wzywa do dymisji szefa NBP
Euro najdroższe od 2024 roku. Złoty reaguje na konferencję szefa NBP
Rynki
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
Ze świata
shutterstock_2645052571 (1)
Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
Tech
Adam Glapiński na konferencji NBP
Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych. Ale stawia warunki
Z kraju
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Chaos w kopalni soli. Obajtek szarpał się z prezesem
Z kraju
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Zakaz sprzedaży chińskich aut. Już wkrótce głosowanie
Moto
Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Miasteczko nad jeziorem Como wprowadza zakaz dla turystów. Grzywna do 200 euro
TVN24
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podniesienie drugiego progu podatkowego. Zaplanowano rozmowy
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
PPK przyciąga kapitał. System zyskuje zaufanie
Z kraju
shutterstock_2524535261
Wyższe ceny za źródło ciepła. "Potrzebujemy 2 milionów ton rocznie"
Z kraju
ropa paliwa
Niestabilne ceny ropy. "Zagrożone odzyskiwanie dostaw"
Rynki
zloto shutterstock_1689534922_1
Karol III poproszony o odblokowanie złota. "Należy do narodu"
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Ogromne wydatki linii lotniczych. To wpływ konfliktu
Ze świata
temat paliwa
Tu benzyna i LPG są najtańsze w Polsce. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić
Moto
owoce zakupy bazar shutterstock_1718538325
Te zjawiska mogą podbić ceny żywności. Eksperci wskazują na trzy zagrożenia
Handel
Agadir
Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica