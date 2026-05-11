Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów

Beyonce
Beyonce dołącza do grona miliarderów
Sony Music Publishing poinformowało o zakupie całego katalogu dzieł Recognition Music Group - przekazał Reuters. Dzięki transakcji firma zyska dostęp do ponad 45 tysięcy utworów, w tym hitów takich artystów jak Beyoncé, Fleetwood Mac czy Rihanny.

Katalog został zakupiony od funduszy zarządzanych przez firmę Blackstone. Firmy nie ujawniły finansowych warunków akwizycji. Według źródła zaznajomionego z transakcją, które w rozmowie z Reutersem zastrzegło anonimowość, wartość umowy opiewa na około cztery miliardy dolarów.

Strategia rozbudowywania katalogów

Wytwórnie muzyczne i wydawcy ścigają się o prawo własności do dorobku artystów, licząc na stabilne i przewidywalne przychody generowane przez platformy streamingowe. Firmy medialne coraz częściej poszukują znanych utworów jako oprawy dla filmów, dokumentów i seriali, podczas gdy serwisy streamingowe wykorzystują bogate katalogi, aby wzmocnić ofertę treści premium i przyciągnąć nowych subskrybentów.

Podobną strategię, skupioną na rozbudowie katalogów muzycznych, realizują konkurencyjne platformy i posiadacze praw, tacy jak Warner Music Group, Spotify czy Amazon Music.

Transakcja jest realizowana w ramach partnerstwa inwestycyjnego ogłoszonego na początku tego roku przez Sony Music Group oraz singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC. Celem tej inicjatywy jest przejmowanie i rozwijanie prestiżowych katalogów muzycznych z różnych gatunków na rynkach całego świata.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Sarah Yenesel/EPA/PAP

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
