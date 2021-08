Quentin Tarantino nie wspiera finansowo swojej matki, bo nie wspierała jego pasji

Quentin Tarantino doczekał się sukcesu, choć przez lata pisał scenariusze do szuflady. Słynny reżyser nie wspiera finansowo swojej matki Connie Zastoupil, gdyż ta kwestionowała jego talent. Lata temu obiecał jej, że nigdy nie dostanie od niego grosza, gdy odniesie sukces. Tego przyrzeczenia trzyma się do dziś.

Quentin Tarantino był wychowywany przez matkę i ojczyma. Miał na swoim koncie kradzieże w sklepach, porzucił szkołę w wieku 16 lat, zaczął pracę jako bileter w kinie porno. Gdy go stamtąd zwolniono, zatrudnił się w wypożyczalni kaset wideo, co, jak wielokrotnie podkreślał w wywiadach, ukształtowało go jako filmowca.

Quentin Tarantino nie wspiera finansowo swojej matki Connie Zastoupil

Trudna relacja z matką, która od początku lekceważyła jego filmową pasję, nie poprawiła się do dziś. W najnowszym wywiadzie, którego udzielił Brianowi Koppelmanowi w ostatnim odcinku podcastu "The Moment", reżyser zdradził, że gdy był nastolatkiem i wpadł w kłopoty w szkole, matka nie wsparła go, tylko zakazała mu pisania scenariuszy.

- Ciągle robiła mi awantury… W czasie jednej z nich powiedziała: Och, a tak przy okazji, ta mała kariera pisarska, robiąc w powietrzu palcami cudzysłów, ta mała kariera pisarska, którą robisz? Koniec z tym! - powiedział Tarantino.

Reżyser wykrzyczał jej w wtedy obietnicę, której trzyma się do dzisiaj. - Powiedziała mi to w ten okropny, sarkastyczny sposób. Odpowiedziałem jej: OK, kiedy zostanę odnoszącym sukcesy pisarzem, nigdy nie zobaczysz ani grosza z mojego sukcesu. Nie będzie dla ciebie domu. Nie będzie wakacji ani cadillaca dla mamusi. Nic nie dostaniesz. Dlatego, że to teraz powiedziałaś - zdradził filmowiec.

Tarantino raz złamał obietnicę i pomógł finansowo matce

Reżyser "Pulp Fiction" wyjawił też, że raz złamał tę obietnicę i pomógł matce, gdy miała problemy z urzędem skarbowym. Nigdy jednak nie dał jej kosztownego prezentu, jakie dostają od swoich sławnych dzieci rodzice. Nie kupił jej domu, samochodu ani niczego innego. Matka filmowca jest pielęgniarką, żyje skromnie, ale on nie zamierza zmienić danej jej w dzieciństwie obietnicy.

- To są konsekwencje jej słów. Wszyscy powinni pamiętać, że to, jak sobie radzą z dziećmi, jakim tonem do nich mówią i jak je traktują, ma swoje konsekwencje - przekonywał Tarantino.

Życiorys Quentina Tarantino

Tarantino zaczął pisać scenariusze jeszcze w szkole podstawowej. Pierwszy, zatytułowany "Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit", skończył, kiedy miał zaledwie 12 lat. W ostatnim wywiadzie stwierdził, że właśnie przez pisanie miał ciągle kłopoty w szkole, bo wolał wymyślać historie i bohaterów niż się uczyć.

W podcaście została też zacytowana wypowiedź matki Tarantino z jej rozmowy z krytykiem filmowym Jamiem Bernardem, autorem biografii "Quentin Tarantino: The Man and His Movies". - Quentin chciałby, żebyście uwierzyli, że został wychowany przez wilki - powiedziała matka reżysera.

Jak podaje "New Yorker", Connie Zastoupil urodziła Quentina, gdy miała szesnaście lat, a była już wtedy żoną Tony'ego Tarantino. Zaszła w niechcianą ciążę, bo jej ówczesny mąż zapewniał ją, że jest bezpłodny. Była na niego na tyle wściekła, że się z nim rozwiodła, a syna przedstawiła mu dopiero po kilku latach.

