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"Reżim desperacko potrzebuje pieniędzy". Biały Dom nie ma wątpliwości

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Biały dom
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Administracja Donalda Trumpa objęła sankcjami dziesięć firm i osiem tankowców powiązanych z Iranem. Władze podsumowały, że od początku roku sankcje nałożono na ponad 100 statków związanych z irańską flotą cieni.

Departament Stanu USA napisał w komunikacie, że wśród objętych środowymi sankcjami są dwa irańskie podmioty wspierane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), które prowadzą "przymusowe programy ubezpieczeniowe", wymuszające opłaty na statkach przepływających przez cieśninę Ormuz.

Jak dodano, podmioty te "sztucznie tworzą ryzyko, w tym groźbę przejmowania statków, a następnie pobierają od jednostek handlowych opłaty za ochronę przed zagrożeniami wywoływanymi przez sam irański reżim".

Statki płynące cieśniną Ormuz
Statki płynące cieśniną Ormuz
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Sankcje nałożono też na osiem firm, będących właścicielami statków, transportujących irańską ropę naftową oraz produkty petrochemiczne do Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To część tak zwanej floty cieni Iranu, wykorzystywanej przez reżim do obchodzenia sankcji.

USA nakładają sankcje na Iran

Resort finansów podkreślił, że w tym roku objęto sankcjami już ponad 100 statków powiązanych z Iranem. - W obliczu pogrążającej się gospodarki i inflacji sięgającej trzycyfrowych wartości reżim desperacko potrzebuje pieniędzy - oznajmił sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Dodał też: - Stany Zjednoczone nie pozwolą Iranowi przetrzymywać światowego handlu jako zakładnika ani wykorzystywać międzynarodowej żeglugi do finansowania terroryzmu, agresji i represji prowadzonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Wcześniej w środę prezydent USA Donald Trump zagroził surowym odwetem za nocny irański atak na siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Według wojska USA wszystkie pociski wystrzelone przez Irańczyków zostały przechwycone.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAIranCieśnina OrmuzSankcje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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