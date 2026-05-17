Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Poziom krytyczny rezerw jest bliski. Wzrost cen nie ustąpi

|
rury rurociąg gaz ropa shutterstock_2464128333
Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Światowe zapasy ropy - wykorzystywane obecnie do łagodzenia kryzysu wywołanego przez konflikt w na Bliskim Wschodzie - maleją w rekordowym tempie. Jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta zbliżą się do poziomu krytycznego - przekazała stacja CNBC.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważyła w comiesięcznym raporcie, że przed szczytem popytu - który nastąpi latem - ceny ropy i paliw wzrosną.

"Szybko kurczące się rezerwy w obliczu utrzymujących się zakłóceń mogą zwiastować przyszłe skoki cen" - stwierdziła MAE.

Zapasy łagodziły kryzys

- Rynek ropy nie odczuł w pełni skutków utraty dostaw dzięki zapasom posiadanym przez przemysł, rezerwom strategicznym kontrolowanym przez rządy oraz tankowcom w tranzycie - ocenił Darren Woods, szef Exxon Mobil w trakcie konferencji dotyczącej wyników finansowych za pierwszy kwartał.

Jak zwrócił uwagę, zapasy złagodziły skutki zakłóceń w marcu i kwietniu. - Jednak komercyjne rezerwy w końcu spadną do poziomu, w którym nie będą już mogły służyć jako źródło dostaw. Przewidujemy, że gdy to nastąpi, a cieśnina będzie pozostawała zamknięta, będziemy nadal obserwować wzrost cen na rynku - powiedział.

Cieśnina Ormuz, przez którą odbywa się tranzyt ok. jednej piątej paliw w skali globalnej, jest blokowana przez Teheran od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę z Iranem.

Jak zmienią się ceny paliw? Nowe prognozy analityków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak zmienią się ceny paliw? Nowe prognozy analityków

Moto

"Problemem jest krążenie"

Według szacunków szwajcarskiego banku UBS opublikowanych w maju, pod koniec lutego zapasy globalne wynosiły nieco ponad osiem mld baryłek osiągając poziom bliski dziesięcioletniego maksimum. Do końca kwietnia rezerwy zmniejszyły się do 7,8 mld baryłek.

Analitycy oszacowali, że jeśli miesięczny popyt się nie zmieni, do końca maja zapasy zbliżą się do rekordowo niskiego poziomu 7,6 mld baryłek. Z kolei bank JP Morgan wskazał w raporcie z 30 kwietnia, że spadek rezerw do tego poziomu spowodowałby napięcia w łańcuchu dostaw.

"Miliardy baryłek w zapasach mogą wydawać się ogromną ilością, ale w rzeczywistości tylko ok. 800 mln baryłek jest dostępnych bez obciążania systemu" - stwierdzono. Jak dodano, reszta potrzebna jest do utrzymania rurociągów i zbiorników.

"Podobnie, jak w przypadku ciśnienia krwi w organizmie człowieka, problemem jest krążenie. System nie zawodzi, ponieważ ropa znika, ale dlatego, że sieć dystrybucji nie ma już wystarczającej wydajności" - podkreśliła Natasha Kaneva, szefowa globalnej strategii surowcowej w JP Morgan.

Ropa zwyżkuje. Zagrożenie atakami w cieśninie wciąż wysokie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ropa zwyżkuje. Zagrożenie atakami w cieśninie wciąż wysokie

Rynki
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: CNBC
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzRopa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
Nie żyje 13-latek po awanturze w warmińsko-mazurskim
Awantura nad jeziorem. Nie żyje 13-latek
TVN24
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Wjechał w ludzi we Włoszech. Wśród rannych jest Polka
TVN24
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
Ze świata
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
Turystyka
Dara "Bangaranga" (Bułgaria)
Zaśpiewała "Bangaranga" i wygrała. Kim jest Dara?
TVN24
Akcja ratunkowa na Malediwach
Poszukiwał zaginionych nurków. Żołnierz nie żyje
TVN24
Noam Bettan "Michelle" (Izrael)
12 punktów od jury dla Izraela, widzowie docenili Ukrainę
Tomasz-Marcin Wrona
29 min
pc
Zaburzenia erekcji to często nie problem łóżkowy. "Organizm wysyła sygnał"
Anna Wilczyńska
shutterstock_2430855381
Opłaty za kable w cieśninie Ormuz. Big Techy pod presją
Ze świata
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
TVN24
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
Turystyka
imageTitle
Zmierzch kariery w piłkarskim raju. Dlaczego weterani wybierają ligę saudyjską?
EUROSPORT
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
Z kraju
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
TVN24
Lodowiec Thwaitesa
Przez ten "ukryty" czynnik Antarktyda traci coraz więcej lodu
METEO
imageTitle
Realny Jose Mourinho. "Na 99,9 procent"
EUROSPORT
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Wypadek w miejscowości Nowy Sławoszew
Czołowe zderzenie dostawczaków. Dwóch kierowców w szpitalu
TVN24
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Referendum w jednym z najbiedniejszych miast w Polsce
Mateusz Czajka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica