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Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny

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Prezydent USA Donald Trump otrzymał koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ilość ropy w Strategicznej Rezerwie Naftowej w USA spadła do najniższego poziomu od 1983 roku. Administracja Donalda Trumpa wykorzystuje zasoby awaryjne, żeby łagodzić szkody spowodowane przez wojnę z Iranem.

Z danych federalnych wynika, że w ubiegłym tygodniu władze USA uwolniły z zasobów Strategicznej Rezerwy Naftowej (SPR) 8,9 miliona baryłek ropy. Rezerwy awaryjne ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych są na poziomie 340,3 mln baryłek, czyli najmniejszym od lipca 1983 roku, kiedy administracja prezydenta Ronalda Reagana była zmuszona je uzupełniać. Za czasów Joe Bidena zasoby osiągnęły najniższy poziom 347 mln baryłek w lipcu 2023 roku.

Otwarcie cieśniny Ormuz nie rozwiąże szybko problemu

W piątek Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać porozumienie, po czym nastąpić ma całkowite otwarcie cieśniny Ormuz. W ostatnim czasie przedstawiciele branży naftowej alarmowali, że światowe zapasy ropy maleją i zbliżają się do poziomu krytycznego.

- Zbliżamy się do niespotykanych dotąd poziomów - powiedział 28 maja Neil Chapman, starszy wiceprezes Exxonu.

Ostrzegł również, że ceny ropy gwałtownie wzrosną w miarę spadku zapasów, kiedy latem popyt na paliwo osiągnie szczyt. Stacja CNBC zauważyła, że zasoby będą się kurczyły nawet po wdrożeniu porozumienia między USA a Iranem, ponieważ powrót transportu ropy przez Ormuz do poziomów obserwowanych przed wybuchem wojny może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Krytyczny poziom w magazynach w USA

Rynek ropy naftowej jest bliski punktu krytycznego. Ostatnia analiza CNN pokazała, że zapasy w kluczowych dla Stanów Zjednoczonych magazynach w Cushing, w stanie Oklahoma, spadły do 21 mln baryłek, czyli oscylującego wokół poziomu, kiedy są praktycznie bezużyteczne.

Magazyny w Cushing zapewniają dostawy ropy naftowej w USA. Stamtąd amerykańska ropa West Texas (WTI) jest przesyłana rurociągami do rafinerii w całym kraju. Cushing przechowuje zazwyczaj około 40 mln baryłek ropy, a wydajność magazynów sięga 75 mln. Jednak według Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej obecne zapasy w Cushing wynoszą 21,6 mln baryłek.

Kiedy rezerwy spadają poniżej 20 mln baryłek, ze zbiorników nie da się wiele uzyskać - zawierają już głównie bezużyteczny osad.

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Źródło: CNN, CNBC, tvn24.pl
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Michał Istel
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Tagi:
Ropa naftowaPaliwoUSAGospodarka USA
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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