Ze świata

Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości

moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Pytania do Marcina Kierwińskiego o sankcje wobec podmiotów rosyjskich. Fragment reportażu "Superwizjera"
Źródło: TVN24
Revolut zablokował rachunki należące do obywateli Rosji, którzy nie udowodnili, że posiadają ważne zezwolenie na pobyt w Unii Europejskiej. Jak poinformował rosyjskojęzyczny serwis BBC, decyzja ta została podjęta w związku z wejściem w życie 19. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, nałożonych w odpowiedzi na inwazję tego kraju na Ukrainę.

Według informacji opublikowanych w poniedziałek przez rosyjskojęzyczny serwis BBC, w miniony weekend rosyjscy użytkownicy banku Revolut, którzy otworzyli konta na podstawie wizy krajowej kategorii D lub zezwolenia na pobyt czasowy w kraju UE, otrzymali dwie wiadomości.

Dwie wiadomości od Revoluta

Pierwsza z nich zawierała wymóg przedstawienia ważnego zezwolenia na pobyt w Unii Europejskiej, a druga informowała o zamknięciu konta i rozwiązaniu umowy z dniem 31 grudnia 2025 roku.

Jednocześnie osoby te utraciły możliwość realizowania operacji z wykorzystaniem swoich rachunków. Dotyczy to zarówno zakupów w internecie, jak i płatności kartą, wpłat na konto oraz wypłat gotówki z bankomatów. Zablokowano również rachunki użytkowników, którzy posiadali zezwolenie na pobyt w Unii Europejskiej, ale nie znaleźli czasu na przesłanie go bankowi.

Tego samego dnia Nowaja Gazeta Europa poinformowała, że klienci, którzy byli w stanie potwierdzić otrzymanie pozwolenia na pobyt na terenie UE, odzyskali dostęp do swoich środków w ciągu kilku godzin od przesłania wymaganych dokumentów.

"Musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji"

W odpowiedzi na zapytania dziennikarzy biuro prasowe Revoluta poinformowało, że 19. pakiet sankcji UE zakazuje świadczenia usług płatniczych obywatelom Rosji i Białorusi, którzy nie posiadają ważnego stałego lub czasowego zezwolenia na pobyt w krajach UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii albo obywatelstwa tych krajów.

"Jako globalnie regulowana instytucja finansowa Revolut musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji i rozporządzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, a także wszystkich innych obowiązujących przepisów i rozporządzeń we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Revolut" – napisano w oświadczeniu.

Revolut był do tej pory jednym z niewielu banków chętnych do otwierania kont obywatelom Rosji, którzy uciekli z kraju po rozpoczęciu szeroko zakrojonej inwazji na Ukrainę. Dotyczyło to osób posiadających europejskie zezwolenie na pobyt lub długoterminową wizę krajową kategorii D.

19. pakiet sankcji na Rosję

Dziewiętnasty pakiet sankcji przeciwko Rosji wszedł w życie 23 października.

Paragraf 19. rozporządzenia Rady UE w sprawie sankcji wprowadza nowe ograniczenia do obowiązującego już wcześniej zakazu transakcji kryptowalutowych – obywatelom Rosji zabrania otrzymywania płatności i korzystania z elektronicznych usług finansowych, chyba że posiadają obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w kraju UE.

OGLĄDAJ: USA puszczą Putina w skarpetkach? "To będzie bomba z opóźnionym zapłonem"
pc

USA puszczą Putina w skarpetkach? "To będzie bomba z opóźnionym zapłonem"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ilmarinfoto / Shutterstock

