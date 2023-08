Reuters: Orlen ma korzystać z tankowców przewożących rosyjską ropę. Jest oświadczenie spółki

Orlen ma korzystać z tankowców, które dostarczają rosyjską ropę do Azji - poinformowała agencja Reutera. Wskazano, że statki odpowiadają za dostawy arabskiej ropy do rafinerii koncernu na Litwie i w Polsce. Orlen zapewnił w oświadczeniu, że wszystkie działania spółki, w tym te związane z dostawą ropy naftowej, "są zgodne z obowiązującymi sankcjami". Koncern zapewnił, że nie są prawdziwe sugestie "jakoby Orlen celowo korzystał z tankowców przewożących rosyjską ropę, aby uzyskać atrakcyjną cenę frachtu".

Według agencji Reutera, Orlen w ostatnich miesiącach miał wyczarterować co najmniej 10 tankowców, które wcześniej transportowały rosyjską ropę do Azji. Statki miały zostać wykorzystane w drodze powrotnej do dostarczenia arabskiej ropy do rafinerii na Litwie i w Polsce.