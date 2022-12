Reuters: Goldman Sachs planuje duże zwolnienia

Zwolnienia są ostatnią oznaką coraz większych cięć na Wall Street. Przychody z bankowości inwestycyjnej spadły w tym roku w związku ze spowolnieniem fuzji i ofert akcji. Jest to całkowite przeciwieństwo 2021 roku, gdy bankierzy otrzymali duże podwyżki płac - napisał Reuters.

Zwolnienia w Goldman Sachs

Bank rozważa w tym roku ostre cięcie rocznej puli premii - przekazało inne źródło zaznajomione ze sprawą. Kontrastuje to ze wzrostem bonusów o 40-50 proc. dla najlepszych bankierów inwestycyjnych w 2021 r. - o czym informował Reuters w styczniu.

- Goldman Sachs musi teraz pokazać, że może zrobić to samo, gdy interesy nie są tak dobre, i że żyje zgodnie ze starym powiedzeniem z Wall Street, że "je się to, co się zabije - dodał.