Ze świata Kilkanaście państw nakłada ograniczenia na towary z Zachodniego Brzegu. W tym gronie Polska Oprac. Alicja Skiba |

Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ALAA BADARNEH/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazano, kraje mogą również poprzeć takie restrykcje na poziomie europejskim.

Reakcja na przemoc osadników

W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wchodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania sporu. Sygnatariuszami oświadczenia, opublikowanego na stronie internetowej brytyjskiego MSZ, są: Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

Działania UE wobec Izraela

W maju państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły jednomyślą zgodę na nałożenie sankcji na żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu oraz członków palestyńskiego Hamasu. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała wówczas, że rozmawiała również z ministrami o możliwości ograniczenia handlu z nielegalnymi osiedlami izraelskimi. Według niej, Komisja Europejska przygotowuje propozycję w tej sprawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Stanowczo potępiam". Oświadczenie Netanjahu TVN24

Wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych nie doprecyzowała, kto został objęty nowymi sankcjami i ile konkretnie osób zostanie dodanych do unijnej czarnej listy.

Propozycja, z którą wyszła KE we wrześniu 2025 r., w odpowiedzi na blokowanie przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy zawierała nazwiska dwóch członków izraelskiego rządu: ministra finansów Becalela Smotricza oraz ministra bezpieczeństwa Itamara Bena Gwira. Wówczas KE proponowała także sankcje na osadników żydowskich oraz członków palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas. Łącznie było to dziewięciu Izraelczyków oraz 10 członków Hamasu.