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Kilkanaście państw nakłada ograniczenia na towary z Zachodniego Brzegu. W tym gronie Polska

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Izrael rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu
Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ALAA BADARNEH/PAP/EPA
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Dwanaście państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, wydało we wtorek wspólne oświadczenie, w którym zapowiedziało, że wprowadzi restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Jak przekazano, kraje mogą również poprzeć takie restrykcje na poziomie europejskim.

Reakcja na przemoc osadników

W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wchodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania sporu. Sygnatariuszami oświadczenia, opublikowanego na stronie internetowej brytyjskiego MSZ, są: Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

Działania UE wobec Izraela

W maju państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły jednomyślą zgodę na nałożenie sankcji na żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu oraz członków palestyńskiego Hamasu. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała wówczas, że rozmawiała również z ministrami o możliwości ograniczenia handlu z nielegalnymi osiedlami izraelskimi. Według niej, Komisja Europejska przygotowuje propozycję w tej sprawie.

Wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych nie doprecyzowała, kto został objęty nowymi sankcjami i ile konkretnie osób zostanie dodanych do unijnej czarnej listy.

Propozycja, z którą wyszła KE we wrześniu 2025 r., w odpowiedzi na blokowanie przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy zawierała nazwiska dwóch członków izraelskiego rządu: ministra finansów Becalela Smotricza oraz ministra bezpieczeństwa Itamara Bena Gwira. Wówczas KE proponowała także sankcje na osadników żydowskich oraz członków palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas. Łącznie było to dziewięciu Izraelczyków oraz 10 członków Hamasu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Unia EuropejskaWielka BrytaniaPolskaAutonomia PalestyńskaPalestynaIzrael
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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