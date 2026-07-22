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Restauratorowi z gwiazdkami Michelin grozi więzienie. Przez dekorację deseru

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seul korea poludniowa - fornStudio shutterstock_2459861287
Nieprawidłowości w restauracjach. Cezary Królak: najlepiej zgłaszać je na miejscu
Źródło zdj. gł.: fornStudio / Shutterstock
Właścicielowi restauracji w Korei Południowej grozi kara grzywny i roku więzienia. Powodem jest nietypowa, a co ważniejsze zakazana, dekoracja deseru - opisuje portal stacji BBC.

Sprawa wyszła na jaw, gdy urzędnicy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Żywności i Leków odkryli internetowe recenzje, na których widniały zdjęcia potraw posypanych mrówkami.

Śledczy ustalili, że w ciągu czterech lat w potrawach wykorzystano ok. 49 tys. owadów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych i Tajlandii.

Kara za mrówki w deserze

Według koreańskiego prawa do spożywania przez ludzi dopuszczone jest jedynie 10 gatunków owadów, przy czym mrówki do nich nie należą.

Producenci żywności i restauratorzy mogą wykorzystywać m.in. koniki polne, szarańcze i świerszcze. Według regulatora spełniają one kryteria bezpieczeństwa żywności, braku toksyn, posiadania wartości odżywczej oraz możliwości hodowli i przetwarzania w higienicznych warunkach.

Władze sanitarne ustaliły, że mrówki, które dodano do dań w restauracji wyróżnionej przez Michelin dwoma gwiazdkami, zawierały "nawet 55 razy więcej metali ciężkich, niż typowe owady jadalne" - pisze dziennik "The Chosun Daily".

Korea Południowa nie dopuszcza mrówek do spożycia
Korea Południowa nie dopuszcza mrówek do spożycia
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Ocet jako zamiennik mrówek

Właściciel restauracji - niewymienionej z nazwy - argumentował, że zwierzęta były wykorzystywane w niewielu potrawach w 15-daniowym menu. Głównie jako dodatek do sorbetów, a goście byli informowani, że mogą wybrać zamienniki, jak ocet fermentowany i jadalne kwiaty. Tłumaczył również, że restauracje w innych krajach, w tym w Australii, Danii i Wielkiej Brytanii, również wykorzystują mrówki jako składniki dań.

Grozi mu do roku więzienia, a sąd ogłosi wyrok 2 września. Prokuratura wniosła również o nałożenie grzywny dla restauracji w wysokości 20 mln wonów (ok. 13,5 tys. dolarów lub ok. 51 tys. zł).

Za co przyznawane są gwiazdki Michelin

W Korei Południowej jest dziesięć restauracji szczycących się dwoma gwiazdkami Michelin - wszystkie znajdują się w stolicy kraju Seulu. Przewodnik Michelin przyznaje lokalom gastronomicznym maksymalnie trzy gwiazdki na podstawie jakości składników, mistrzowskiej umiejętności komponowania smaków, techniki gotowania, osobowości szefa kuchni oraz utrzymującej się jakości potraw. Dwie gwiazdki z kolei oznaczają lokale serwujące "doskonałe dania" i "warte odwiedzenia".

Mrówki spożywane są w wielu kulturach - azjatyckich, afrykańskich i latynoamerykańskich. Mrówki tkaczki i ich jaja wykorzystuje się w kuchni tajskiej i kambodżańskiej, z kolei w Kolumbii królowe tych owadów cenione są na równi z kawiorem.

Źródło: BBC
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Tagi:
Gwiazdki MichelinKorea Południowa
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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