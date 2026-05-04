Ze świata Pesymistyczny początek roku dla restauracji. Lokale pod presją cen

Analitycy spodziewają się, że presja finansowa spoczywająca na konsumentach nie ustąpi szybko. Jak przewidują, sieci restauracji - w tym Shake Shack - odnotują spadek wzrostu sprzedaży między kwietniem a czerwcem tego roku.

Coraz gorsze prognozy sieci

Wojna USA i Izraela z Iranem i związana z nimi blokada cieśniny Ormuz wywołały największe w historii zakłócenia globalnych dostaw ropy. W efekcie średnie ceny benzyny w USA skoczyły do 4,43 dolarów za galon, czyli o 40 proc. względem ubiegłego roku - wynika z danych GasBuddy.com. W Kalifornii koszty tankowania przekroczły sześć dolarów za galon. Stan przoduje w USA pod względem liczby restauracji.

Sieć oferująca skrzydełka z kurczaka Wingstop przekazała, że z powodu wyższych cen paliwa, kwartalna sprzedaż spadła o 8,7 proc. Szef firmy Michael Skipworth poinformował, że spodziewa się niższych wyników w tym roku. Z kolei Chipotle - mimo trzymiesięcznego wzrostu o 0,5 proc. - przewiduje zerowy wzrost w 2026 r. Dyrektor finansowy spółki przypisał prognozy niepewności klientów związanej z wojną i cenami benzyny.

Graniczne cztery dolary za galon

Pesymizm widoczny jest również na Wall Street. Zaufanie inwestorów wobec sektora spadło o pięć proc. w indeksie LSEG restauracji w USA od wybuchu konfliktu 28 lutego. W konsekwencji wartość rynkowa segmentu skurczyła się o ponad 40 mld dolarów.

Sebastien Fernandez, główny analityk z firmy konsultingowej Revenue Management Solutions, twierdzi, że poziom czterech dolarów za galon paliwa jest punktem zwrotnym. Think tank przeanalizował od początku wojny 14,6 mld transakcji w restauracjach w ciągu ostatnich czterech lat i zaobserwował, że wraz ze wzrostem cen benzyny liczba wizyt w lokalach stopniowo się zmniejsza. Kiedy paliwo kosztuje cztery dolary, spadek dwukrotnie przyspiesza.

Według jego szacunków, średnia cena benzyny na poziomie 4,20 dolarów za galon oznacza spadek liczby odwiedzin o ok. 1,5 proc. Jeśli stawki na stacjach sięgną 5,10 dolarów lub więcej, restauracje serwujące dania fast food odnotują 3-procentowy spadek frekwencji.

W przypadku lokali z obsługą drive-through, obsługujących 300 transakcji dziennie, wyższe ceny za benzynę o 1 dolara powodują utratę utratę ok. sześciu klientów na dobę. To z kolei przekłada się na roczne ubytki w sprzedaży o 22 tys. dolarów - wynika z szacunków Revenue Management Solutions cytowanych przez Reutersa.

