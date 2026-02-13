Ministerstwo chce dokonać zmian w kamieniach milowych

Czy premier powoła Pełczyńską-Nałęcz na wicepremierkę?

Zgodnie z opublikowanymi w piątek założeniami uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, celem jest ograniczenie do "absolutnie niezbędnych zmian" reform w obszarze "Wzrostu wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska". Chodzi o kamienie milowe E3G i E4G.

Resort finansów ma zmienić akcyzę

Zgodnie z pierwszym, Polska powinna wprowadzić opłatę rejestracyjną dla pojazdów spalinowych, zgodnie z drugim powinien pojawić się podatek od posiadania aut spalinowych.

Według wcześniejszych deklaracji rządu, Ministerstwo Finansów miałoby zmodyfikować sposób naliczania akcyzy od aut przy rejestracji. Z kolei podatek miał zostać zastąpiony poprzez dopłaty do samochodów elektrycznych.

Kara opiewa na miliardy euro

Jak podkreśla w założeniach MFiPR, planowana rewizja ma na celu minimalizację ryzyka otrzymania od Komisji Europejskiej niepełnej refundacji za ostatnie wnioski o płatności. Kara za niezrealizowanie reform w obszarze "Wzrostu wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska" może wynieść 4 mld euro - przypomina ministerstwo.

Opracowała Alicja Skiba