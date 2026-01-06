Poważny problem dla gospodarki. "Jedna z najsilniejszych morskich fal upałów"

Temperatura w Norwegii w sobotę 13.09.25 r. Źródło: Ventusky.com

Temperatura wody morskiej przez wiele letnich tygodni utrzymywała się znacznie powyżej normy. Podczas gdy średnia dla tego okresu wynosiła 12-14 st. C, latem 2025 r. w wielu miejscach zachodniej Norwegii odnotowano temperatury sięgające 18 st. C, a lokalnie zdarzały się jeszcze wyższe.

- To jedna z najsilniejszych morskich fal upałów, jakie odnotowaliśmy w tej części kraju w nowoczesnej historii pomiarów - oceniła w raporcie z badań dr Silvana Yanet Gonzalez z zespołu badawczego w norweskim Havforskningsinstituttet (Instytucie Badań Morskich).

Zagrożenie dla ekosystemu

Podwyższona temperatura wody ma powodować duże zagrożenie dla ekosystemów przybrzeżnych. Szczególnie narażone są lasy wodorostów oraz łąki trawy morskiej, które pełnią kluczową rolę jako siedliska wielu gatunków ryb i bezkręgowców.

Długotrwałe przegrzanie wody może prowadzić do ich degradacji, a w konsekwencji do spadku bioróżnorodności i trwałych zmian w ekosystemach. Najbardziej dotknięte są organizmy mało mobilne, takie jak małże i ostrygi, które nie są w stanie przemieścić się do chłodniejszych obszarów.

Konsekwencja dla gospodarki

Naukowcy przewidują, że skutki podwodnych fal upałów odczuwalne będą również dla norweskiej gospodarki.

Łosoś atlantycki, kluczowy dla norweskiego eksportu gatunek ryby, najlepiej rozwija się w chłodnej i dobrze natlenionej wodzie. Wysokie temperatury zwiększają jego stres, obniżają odporność i sprzyjają chorobom. Jednocześnie ciepła woda przyspiesza rozwój pasożytów, w tym wszy łososiowej, co prowadzi do wzrostu kosztów produkcji i strat ekonomicznych, a od chorych ryb hodowlanych zarażają się dzikie populacje łososia.

Łosoś - obok wydobycia i sprzedaży gazu ziemnego i ropy naftowej - jest głównym produktem eksportowym Norwegii. Według norweskiego urzędu statystycznego SSB w 2024 roku wartość sprzedanej za granicę ryby wyniosła 120 mld koron (ponad 43 mld złotych).

Dane Havforskningsinstituttet wskazały, że tylko w 2024 roku z powodu chorób, pasożytów czy osłabienia nawet 60 mln sztuk hodowanego w Norwegii łososia padło lub nie nadawało się do przetwórstwa.

