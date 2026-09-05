Ze świata Rekordowa liczba miliarderów na świecie. AI napędza fortuny Oprac. Alicja Skiba |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według firmy zajmującej się analizami rynku, wynik na poziomie 3795 oznacza wzrost liczby miliarderów o 8,2 proc. - czyli największy roczny skok od pięciu lat. Łącznie ich majątek wzrósł w 2025 r. o 12,8 proc. do rekordowych 15,1 bln dolarów.

Większa rozbieżność między bogaczami

Altrata wskazała 150 spółek notowanych na giełdzie, które w największym stopniu przyczyniły się do pomnożenia majątku miliarderów. Firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowały co najmniej 30 mln dolarów w sztuczną inteligencję osiągnęły o 23 proc. lepsze wyniki pod względem kapitalizacji rynkowej w latach 2024-2025 w porównaniu z podmiotami, które tego nie zrobiły.

Jak zauważyła Maya Imberg, dyrektor ds. przywództwa intelektualnego w Altracie, zainteresowanie AI na Wall Street pogłębiło również rozbieżności majątkowe w gronie miliarderów.

W raporcie zidentyfikowano 29 "supermiliarderów" - czyli osób, których majątek przekracza 50 mld dolarów. Łącznie zgromadzili 4,1 bln dolarów, co stanowiło 32 proc. bogactwa wszystkich miliarderów. W 2017 r. było ich zaledwie dziesięciu, a odsetek ich majątku był na poziomie 7,2 proc.

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Gdzie jest najwięcej miliarderów

W Ameryce Północnej mieszka najwięcej miliarderów, czyli 1337 osób. Ich liczba w 2025 r. wzrosła o 11,6 proc., czyli najszybciej w skali całego świata. Ekspertka Altraty przypisała to dominacji Stanów Zjednoczonych na prywatnych i publicznych rynkach ekonomicznych.

W Europie z kolei 1081 osób mogło się szczycić bogactwem, po rocznym wzroście o 7,9 proc. W Azji odnotowano 881 miliardów, co oznacza wzrost o 6,5 proc.

Głównym czynnikiem bogacenia się społeczeństwa w 2025 r. był boom na AI, jednak - jak wskazano w raporcie - ubiegły rok był pod wieloma względami niezwykle pomyślny. Wszystkie główne klasy aktywów śledzone przez Altrata miały pozytywną stopę zwrotu - po raz pierwszy od pandemii mimo zawirowań związanych z wprowadzaniem wyższych stawek celnych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wahania na giełdzie w 2026 roku

W tym roku giełda wstrząsana jest gwałtownymi wahaniami, czego najgłośniejszym przejawem była wyprzedaż akcji czołowych producentów chipów, która przyniosła straty w wysokości 1,3 bln dolarów. Dla najbogatszych z miliarderów oznacza to radykalne amplitudy wartości majątku.

Według "Forbesa", Elon Musk odnotował jednodniową stratę kapitału o 18 mld dolarów, a Larry Ellison - prezes Oracle - o 50 mld dolarów.