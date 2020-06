Rekord na Wall Street. "Rynek nie wierzy, że drakońskie blokady będą ponownie wprowadzone"

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,59 proc. i wyniósł 26 024,96 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,65 proc. - do 3117,86 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,11 proc. - do 10 056,47 pkt.

- Rynek nie wierzy, że drakońskie blokady będą ponownie wprowadzone, nawet jeśli nastąpi druga fala pandemii. Podejście polityków zmieniło się. Istnieje również powszechne przekonanie, że bardziej ryzykowne aktywa nie pójdą zbyt mocno w dół, ponieważ Rezerwa Federalna na to nie pozwoli - powiedział James Athey, menedżer ds. rynku pieniężnego w Aberdeen Standard Investments.

- Inwestorzy używają rynku jako barometru powrotu do normalności. Jeśli zbyt duża liczba osób zachoruje, władze ponownie mogą zamknąć część gospodarki i wtedy rynki będą reagować. Czekam na decyzję pierwszego stanu o zamknięciu, gdyż to przypomni inwestorom, z czym mieliśmy do czynienia wiosną - uważa Kim Forrest, założyciel Bokeh Capital.