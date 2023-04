Reforma emerytalna we Francji. Macron zapowiada od kiedy wejdzie w życie

Reforma emerytalna we Francji

Zgodnie z decyzją francuskiego rządu wiek emerytalny we Francji zostanie podniesiony z 62 do 64 lat. Prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku. Rządowy plan reformy emerytalnej jest flagowym projektem kampanii wyborczej prezydenta Emmanuela Macrona.

Reforma została przyjęta z użyciem przez rząd art. 49.3, który pozwolił na pominięcie głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie francuskiego parlamentu. Doprowadziło to do kryzysu politycznego, w tym dwóch głosowań nad wotum nieufności dla rządu oraz wzmożenia protestów na ulicach w wielu miastach.

Protesty we Francji wstrzymały elektrownie atomowe

Protesty we Francji, w związku z reformą emerytalną, mają wymiar ogólnokrajowy i przetaczają się przez wiele branż. Niespełna tydzień temu doszło do wstrzymania prac konserwacyjnych w dziewięciu reaktorach jądrowych. Pracownicy nie przychodzili do zakładów, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu ze zmian w prawie.