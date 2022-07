Czarne chmury nad europejską gospodarką. Jest nowy scenariusz

W środę analitycy Goldman Sachs przedstawili analizę czynników, które w ich ocenie doprowadzą w drugiej połowie tego roku do recesji w strefie euro . Jak przypomnieli eksperci, w lipcu wskaźnik PMI dla regionu spadł "poniżej 50 punktów, co było spowodowane przede wszystkim gwałtownym osłabieniem wzrostu w Niemczech ".

Dodatkowo, na środę 27 lipca Gazprom zapowiedział zmniejszenie przepustowości NS1 do 20 proc. - po godzinie 13.40 przepływ nadal był na poziomie ok. 40 proc. Jeżeli dostawy zostaną wstrzymane całkowicie, wówczas "wpędzi to strefę euro w ostrą recesję (ze skumulowanym spadkiem realnego PKB o 1,2 proc. - 2,7 proc.) ze szczególnie dużymi spadkami (PKB - red.) w Niemczech (1,7 - 3,2 proc.) i we Włoszech (2,6 - 4,1 proc.)".