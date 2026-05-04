Ze świata Najbardziej ucierpią kobiety. Prognozy nie dają nadziei Oprac. Alicja Skiba

Melania Trump podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Źródło: Reuters

Raport ekspertów z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) został oparty na danych z 85 krajów i dotyczy trzech dekad. Według niego kobiety są nieproporcjonalnie względem mężczyzn dotknięte skutkami wzrostu kwot zadłużenia.

Cięcia wydatków są kluczowe

Kobiety, które przeważają wśród osób zatrudnionych w sektorze edukacji i opieki, są bardziej narażone na utratę pracy. Administrator UNDP Alexander De Croo ocenił, że badania podkreślają, jak istotne jest, aby kraje zadłużone dokonywały cięć wydatków. Jak zauważył, jeszcze przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem, 56 krajów przeznaczało ponad 10 proc. dochodów rządowych na obsługę zadłużenia. Konflikt prawdopodobnie pogorszy sytuację ze względu na rosnące koszty energii i nawozów.

"W tym badaniu chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że podejmując takie decyzje jako rządy, należy zachować ostrożność: jeśli ograniczacie wydatki socjalne, musicie mieć świadomość, że znaczna część tych wydatków trafia do kobiet. Jeszcze większa część miejsc pracy, na które przeznaczane są te środki, to właśnie miejsca pracy dla kobiet" - stwierdził w raporcie.

Niezmienione dochody mężczyzn

Według UNDP od 2010 do 2022 r. obciążenia związane z obsługą zadłużenia w 85 krajach rozwijających się wzrosły niemal dwukrotnie. Szacuje się, że doprowadziło to do likwidacji 22 mln miejsc pracy dla kobiet w perspektywie krótkoterminowej i ponad 38 mln w długoterminowej.

Przeskok od umiarkowanego do wysokiego obciążenia obsługą zadłużenia - mierzonego jako udział w eksporcie danego kraju - powoduje średnio 17-procentowy spadek dochodu per capita wśród kobiet. Jednocześnie dochody mężczyzn pozostają na niezmienionym poziomie.

"Pomoc przynosi dobre efekty rozwojowe"

Osiągnięcie równości płci jest jednym z 17 celów osiągnięcia zrównoważonego rozwoju ONZ. De Croo stwierdził, że kraje wierzycielskie powinny rozważyć połączenie umorzenia długów ze zobowiązaniami do unikania cięć wydatków, które uderzają w kobiety.

"Pomoc kobietom w uzyskaniu dochodu i pracy przynosi bardzo dobre efekty rozwojowe. Właściwie lepsze niż zapewnienie dochodu mężczyznom" - zauważył administrator UNDP.

